В рамках тренировки сотрудники спецподразделения в составе дежурного резерва продемонстрировали нашим коллегам порядок действий при осложнении обстановки. Начальник дежурной службы Управления Росгвардии по Ингушетии майор Дмитрий Зверев в беседе с нами подчеркнул, что в группу оперативного реагирования стекается вся информация о происшествиях в регионе, а также ведется круглосуточный обмен полученной информацией с дежурной службой территориального органа.

— От скорости обработки информации и от решения, своевременно принятого дежурной сменой, может зависеть человеческая жизнь, — отметил собеседник. — Именно по этой причине в составе группы оперативного реагирования служат наиболее подготовленные, дисциплинированные и, самое главное, опытные сотрудники. Круглосуточный обмен информацией с представителями министерств и ведомств региона, анализ и категорирование полученных результатов — это труд, который подразумевает очень высокую ответственность исполнителя.

В завершение встречи гости поздравили сотрудников дежурных подразделений с прошедшим профессиональным праздником, который отмечается 1 августа, и выразили надежду на дальнейшее взаимодействие.