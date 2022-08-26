«Информационный центр по автомобильным дорогам «Информавтодор» Федерального дорожного агентства продолжает прием заявок на участие в ежегодном Всероссийском конкурсе для журналистов «Дорожный навигатор» на лучшее освещение в средствах массовой информации, социальных медиа и блогосфере тем развития дорожной отрасли», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как пояснил собеседник издания, в творческом состязании могут принять участие редакции, журналисты федеральных и региональных СМИ, дорожные организации (юридические лица), которые ведут профильные аккаунты в соцсетях или разместили тематический видеоролик на ресурсах «ВКонтакте», Rutube о дорогах РФ.

Представители масс-медиа, в том числе ингушские журналисты, смогут представить текстовые материалы различных жанров (в том числе циклы публикаций, информационные подборки), фотоматериалы, радио- и телесюжеты, лонгриды, видеоролики, размещенные в информационных лентах ИА, на ресурсах «ВКонтакте», Rutube, которые были опубликованы не ранее 1 января и не позднее 15 сентября 2022 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Энергия дорог» — лучшая статья, посвященная развитию дорожной сети (для интернет и печатных СМИ);

«Безопасный путь» — лучший телесюжет или лучшая телепрограмма на тему повышения уровня безопасности на дорогах;

«Дорожное дело» — лучший радиоматериал или лучшая радиопрограмма на тему развития дорожной сети;

«Дорожная эволюция» — лучший фоторепортаж, посвященный технологиям в сфере дорожного хозяйства, процессу улучшения и развития дорожных объектов;

«Время дорог» — самый креативный пост в социальной сети в дорожной сфере;

«Все путем» — лучший лонгрид, посвященный вопросам развития дорожной сети, истории создания дорог, профессиям и людям отрасли;

«Дороги для людей» — лучший информационный интернет-проект или портал в дорожной сфере;

«Удачной дороги» — лучший видеоролик на ресурсах «ВКонтакте», Rutube о дорогах РФ.

Анкеты участников конкурса принимаются до 15 сентября 2022 года (включительно) по адресу konkurs@infad. ru. В анкете необходимо указать Ф. И. О. автора, псевдоним (если таковой имеется), наименование СМИ, номинацию конкурса, электронный адрес, контактные телефоны. Коллективные заявки (соавторов, телегрупп и т. д.) должны содержать сведения обо всех авторах. Заявки от редакций, организаций должны содержать наименование СМИ или организации.

Дополнительную информации можно получить, позвонив на номер телефона: +7 (495) 747-91-25.

Вручение наград и дипломов победителям конкурса планируется в октябре этого года.