Журналисты о цифре: «Ростелеком» наградил победителей номинации конкурса «Искра Юга 2022»

Победителем в цифровой номинации стал главный редактор «Эксперта Юг» Евгений Ракуль. Его материал «Донской бизнес и ИТ-сектор нащупывает кооперацию» занял первое место. В своей статье Евгений Ракуль поднимает тему взаимодействия реального сектора экономики и ИТ-кластера, пишет о стимулах к налаживанию коммуникации, рисках и проблемах, которые пока остаются нерешенными.

Жюри также отметило работу журналиста портала «Это Кавказ» Лили Магомаевой «Проект „Фобис“: взгляните страху в лицо» и статью Анастасии Назаровой из «Эксперта Юг», опубликованную под заголовком «Производитель ноутбуков „Бештау“ в Ростове нацеливается на госсектор и российский бом-лист».

Победители получили от «Ростелекома» специальные призы — умные VK-колонки с голосовым помощником «Маруся» и полноразмерные беспроводные наушники.

«Журналистика, как и многие другие сферы, сейчас переживает непростые времена. Но такие конкурсы объединяют не только СМИ, но и бизнес, способствуют развитию делового сообщества и всех отраслей, которые охватывают. Мы уже много лет подряд выступаем партнером „Искры Юга“ и отмечаем, как из года в год растет уровень конкурсных работ. Мы сами ежегодно проводим конкурс среди журналистов и блогеров „Вместе в цифровое будущее“ и видим, какой интерес он вызывает на Юге у медиасообщества», — рассказал вице-президент, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.

«Искра Юга» — премия, которая ежегодно проводится во всех регионах юга России. В состав жюри входят главные редактора 15 ведущих СМИ. За все время существования конкурса было заявлено более 6000 работ.

«Конкурсу уже 15 лет — очень здорово, что традиция прижилась, ведь она позволяет прессе рефлексировать о качестве материалов, которые она сама производит. И это единственное мероприятие на Юге России, где журналисты награждают журналистов и аплодируют друг другу», — отметил Владимир Козлов, генеральный директор делового медиа «Эксперт Юг».

С подробной информацией о конкурсе «Ростелекома» среди журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» можно ознакомиться на сайте. Прием работ продолжается до 31 марта 2023 года.