В том же году в ночь на 28 сентября на дороге в сельском поселении Нижние Ачалуки водитель «Лады Приора», не успев затормозить, допустил наезд на лошадь. В результате инцидента машина опрокинулась в кювет.

Водитель и пассажир от полученных травм скончались при госпитализации. От сильного удара животное разрезало пополам.

В середине августа этого года один человек погиб, трое пострадали при столкновении легковых автомобилей ВАЗ-2107 и ВАЗ- 2114 с лошадьми, переходившими дорогу в предгорном селе Мужичи.

Для деблокировки пострадавших из искореженных машин прибывшим спасателям пришлось приложить немало усилий.

Накануне посреди оживленной улицы в Сунже обнаружили труп коровы, которая умерла, подавившись мусорным пакетом. Местный житель записал видеообращение к владельцу несчастного животного с просьбой откликнуться. А нестеровчанин ищет хозяина «незваной гостьи», пасущейся у него в огороде как ни в чём не бывало и без угрызения совести. Посредством соцсетей он попросил забрать нарушительницу общественного порядка, прикрепив ее фото. В Магасе по сообщению интернет-пользователя территорию стометровой башни и аллею облюбовали телята, на которых охотится стая бродячих собак.

Интернет-пространство изобилует сообщениями с возмущением и требованиями граждан разрешить ситуацию с безнадзорным скотом. Их гнев направлен на нерадивых хозяев, не брезгающих кормить своих детей харамным молоком. Летом этого года в соцсетях обсуждался вопиющий случай. У одного из жителей Сунжи сдали нервы, он взял и пристрелил животное, посягнувшееся на свою собственность.

Ведь ни одно животное не рождается с желанием досаждать людям, пополнить собой армию беспризорных. Источником серьезных неприятностей для муниципальных властей, владельцев приусадебных участков и фермеров они становятся по вине недобросовестных и бессовестных людей, привыкших без особого труда содержать подсобное хозяйство и получать выгоду.

Загрязненные улицы, разбросанные пакеты с мусором на обочинах дорог, сломанные изгороди, варварски вытоптанные посевы сельскохозяйственных культур — результаты действий парнокопытных «вандалов» и каждодневная картина во многих населённых пунктах региона. В некоторых местах они стали хозяевами улиц, делают всё, что им заблагорассудится как в Индии, где корова признана священным животным, душа которого может переселяться в человека.

Власти Сунжи в реинкарнацию не верят и мириться с недостойным поведением уличных «хулиганов» не собираются. Совместно с представителями общественности и духовенства они решили перейти от методов убеждения к мерам принуждения в борьбе с бродячим скотом. Результаты многочисленных проповедей, обращений показали, что нарушителей надо не уговаривать, а бить по карману.

Во время пятничной проповеди имам Сунженской мечети, член комитета по национальной политике и связям с общественностью парламента Джабраил Мухлоев сообщил прихожанам о решении властей задерживать безнадзорно пасущихся на улицах и площадях животных и растаскивающих мусор.

«Мы ранее неоднократно обращались к жителям Сунжи по этому поводу. Но некоторые не вняли нашим просьбам, не хотят отдавать скотину в стадо, платить пастуху, предпочитают просто выгонять КРС со двора, оставляя его без присмотра, доставляя проблемы окружающим людям, нанося им ущерб. Это недопустимо. Необходимость принять кардинальные меры назрела давно. Уже принято решение, которое поддержано общественным советом города. Впредь находящиеся на улицах, площадях, в скверах коровы будут признаны безнадзорными. Животные подлежат загону в специально отведённые помещения временного содержания, а объявившемуся нерадивому владельцу будут выписывать административный штраф», — сказал Мухлоев, обращаясь к прихожанам.

По его мнению, только таким коренным образом можно решить проблему, актуальную не только для Сунжи, но и других населенных пунктов. Подобная практика эффективно применялась в советские годы, ее следует всего лишь возродить и закрепить. Осталось вылавливать и табуны бесхозных скакунов и отправлять их штрафстоянку.