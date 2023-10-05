Творчество

Модельеры — это настоящие творцы

Зинель Бекова: «Жить в творчестве — это значит постоянно учиться и создавать новое»

0

«Восемьдесят процентов женщин опасаются выделяться и боятся, что скажут люди, поэтому покупают себе серьезный костюмчик. Лучше набраться смелости, чтобы отличаться от других». Это слова известного итальянского модельера ХХ века Эльзы Скиапарелли.

Модельеры — это настоящие творцы, которые создают прекрасное. Именно они привносят в нашу жизнь желанное разнообразие посредством красивых нарядов, ярких образов и новых трендов.

Яркие, незабываемые образы с этническими мотивами, созданные настоящим мастером своего дела, художником-модельером Зинаидой (Зинель) Бековой, сразу полюбились всем, кто их видел, и тем избранным, кто смог их примерить на себе и даже стать их счастливым обладателем.

Зинаида Магомедовна Бекова родилась 14 сентября 1966 года в городе Атбасар Республики Казахстан. Окончила швейное училище в г. Грозном. Параллельно изучала живопись в художественной школе для взрослых. Училась в ФГБОУ ВО «РГУ имени А. Н. Косыгина» на факультете прикладного искусства по направлению «Дизайн и моделирование костюма» с 1988 по 1993 год. По существующей в университете практике, как лучший студент, была направлена в Англию по программе обмена студентами, где две недели проходила стажировку в Колледже Святого Мартина. Также Зинаида прошла онлайн-курсы у Гульнар Вахитовой «Дизайн и креативное видение костюма» в 2021 году. А спустя год в Милане в свет вышла книга (скетчбук) для начинающих и практикующих модельеров и желающих прикоснуться к профессии дизайнера одежды. Большая часть работ Зинаиды Бековой вошли в эту книгу.

В настоящее время Зинаида Магомедовна учится в Краснодарском государственном институте культуры на факультете декоративно-прикладного искусства. В будущем планирует стать искусствоведом.

Живописью она увлеклась еще в институте Косыгина, где в процессе учебы приходилось работать гуашью и акварелью. Писать же маслом она начала в 2020 году после того, как пошла учиться живописи в студию «Мartазанов» народного художника Республики Ингушетия Мусы Яхьяевича Мартазанова. Искусство для Зинаиды — часть жизни, выражение себя, которое так важно для творческого человека. Работы таких живописцев, как Серов В. А., Врубель М. А., Поль Гоген и Ван Гог оказали своё влияние на ее стиль как художника, на её работы. Ей нравится использовать в работе технику крупных мазков. Из ингушских художников ей близки работы Хож-Ахмеда Имагожева, Зелимхана Эсмурзиева, Мурата Полонкоева и Мусы Мартазанова.

В живописи ей близки самые разные жанры, она пишет то, что видит, и то, что находит отклик в ее сердце. Из художественных материалов предпочтение отдаёт маслу, благодаря которому получаются крупные и объемные мазки. Слова наставника и педагога Мусы Мартазанова: «Не бросай, продолжай — это твоё!», замотивировали Зинель продолжать изучать дизайн и моделирование костюмов, после чего основной целью для нее стало продвижение ингушской культуры и создание ярких этнических образов в своих моделях.

Зинель пытается внедрить элементы старинных ингушских костюмов в повседневность, очень грамотно адаптируя их под современность. Это и поясные подвески, подбортники, фартуки, национальные узоры и головные уборы. Она создает уникальные образы. Ее костюмы, не похожие друг на друга и разительно отличающиеся от привычных стилизованных ингушских национальных костюмов, представленных на подиумах и площадках Ингушетии, сразу стали популярны в регионе и за его пределами. Вместе с сестрой Розой и Асей Саутиевой они отшивают изделия, сами вручную расшивая их бисером.

Зинель изучает древнеингушские костюмы и орнаменты. Кроме того, она создает эксклюзивные мягкие игрушки различных форм, с многочисленными деталями. В коллекции Зинель есть и рюкзаки из войлока собственного пошива с ингушскими орнаментами.

Свои знания и опыт Зинель Бекова передает детям и взрослым в своей студии «Модница» в Центре культурного развития города Магаса. Благодаря ей юные модельеры уже не раз выходили на подиум в созданных ими костюмах.

Участие в выставках

2022 год — участие в Северо-Кавказском концерте-фестивале «Пандара оаз» («Голос гармони»), г. Магас;

2023 год — показ коллекции Fyara на Этно-Fashion фестивале народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни — Культурный код», Республика Татарстан; участие в выставке «Палитра жизни», г. Карабулак; участие в фестивале искусств «Пхьоале», г. Назрань; участие в выставках «Этюды Дзурдзукетии. Культурный код» и «Войлочное искусство: традиции и современность», г. Назрань.

В настоящее время Зинель Бекова работает над новой коллекцией, показ которой планируется в конце 2023 года в Грузии и Москве. Предложение об этом художник-модельер получила недавно и работы предстоит очень много. И, конечно, предстоит написать новые картины для первой персональной выставки, которую Зинель Бекова собирается представить в Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия в будущем году. Неслучайно кредо мастера: «Жить в творчестве — это значит постоянно учиться и создавать новое».

Роза Хамхоева, научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Предприниматели Ингушетии укрепляют взаимодействие между собой
В Малгобеке прошла выставка, посвященная разгрому немецко-фашистских войск в битве за Кавказ
Делегация Ингушетии принимает участие в выставке "Золотая осень — 2023«в Москве
В Ингушетии будут укреплять межнациональное и межконфессиональное согласие
В Ингушетии проводят конкурс лучших бизнес-проектов среди молодежи
Как действовать при получении сигнала гражданской обороны, рассказали жителям села Пседаха Ингушетии
Калиматов: «Во все времена в ингушском обществе учитель имел особый статус»
В Ингушетии расследуют хищение нефти почти на 700 млн рублей
Завершено благоустройство центральной улицы в одном из сел Малгобекского района
В селе Галашки Ингушетии начат ремонт нескольких основных улиц
Пограничники Ингушетии выдворили двух нелегалов за пределы РФ

Главное

Яндекс.Метрика

 