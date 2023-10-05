Модельеры — это настоящие творцы, которые создают прекрасное. Именно они привносят в нашу жизнь желанное разнообразие посредством красивых нарядов, ярких образов и новых трендов.

Яркие, незабываемые образы с этническими мотивами, созданные настоящим мастером своего дела, художником-модельером Зинаидой (Зинель) Бековой, сразу полюбились всем, кто их видел, и тем избранным, кто смог их примерить на себе и даже стать их счастливым обладателем.

Зинаида Магомедовна Бекова родилась 14 сентября 1966 года в городе Атбасар Республики Казахстан. Окончила швейное училище в г. Грозном. Параллельно изучала живопись в художественной школе для взрослых. Училась в ФГБОУ ВО «РГУ имени А. Н. Косыгина» на факультете прикладного искусства по направлению «Дизайн и моделирование костюма» с 1988 по 1993 год. По существующей в университете практике, как лучший студент, была направлена в Англию по программе обмена студентами, где две недели проходила стажировку в Колледже Святого Мартина. Также Зинаида прошла онлайн-курсы у Гульнар Вахитовой «Дизайн и креативное видение костюма» в 2021 году. А спустя год в Милане в свет вышла книга (скетчбук) для начинающих и практикующих модельеров и желающих прикоснуться к профессии дизайнера одежды. Большая часть работ Зинаиды Бековой вошли в эту книгу.

В настоящее время Зинаида Магомедовна учится в Краснодарском государственном институте культуры на факультете декоративно-прикладного искусства. В будущем планирует стать искусствоведом.

Живописью она увлеклась еще в институте Косыгина, где в процессе учебы приходилось работать гуашью и акварелью. Писать же маслом она начала в 2020 году после того, как пошла учиться живописи в студию «Мartазанов» народного художника Республики Ингушетия Мусы Яхьяевича Мартазанова. Искусство для Зинаиды — часть жизни, выражение себя, которое так важно для творческого человека. Работы таких живописцев, как Серов В. А., Врубель М. А., Поль Гоген и Ван Гог оказали своё влияние на ее стиль как художника, на её работы. Ей нравится использовать в работе технику крупных мазков. Из ингушских художников ей близки работы Хож-Ахмеда Имагожева, Зелимхана Эсмурзиева, Мурата Полонкоева и Мусы Мартазанова.

В живописи ей близки самые разные жанры, она пишет то, что видит, и то, что находит отклик в ее сердце. Из художественных материалов предпочтение отдаёт маслу, благодаря которому получаются крупные и объемные мазки. Слова наставника и педагога Мусы Мартазанова: «Не бросай, продолжай — это твоё!», замотивировали Зинель продолжать изучать дизайн и моделирование костюмов, после чего основной целью для нее стало продвижение ингушской культуры и создание ярких этнических образов в своих моделях.

Зинель пытается внедрить элементы старинных ингушских костюмов в повседневность, очень грамотно адаптируя их под современность. Это и поясные подвески, подбортники, фартуки, национальные узоры и головные уборы. Она создает уникальные образы. Ее костюмы, не похожие друг на друга и разительно отличающиеся от привычных стилизованных ингушских национальных костюмов, представленных на подиумах и площадках Ингушетии, сразу стали популярны в регионе и за его пределами. Вместе с сестрой Розой и Асей Саутиевой они отшивают изделия, сами вручную расшивая их бисером.

Зинель изучает древнеингушские костюмы и орнаменты. Кроме того, она создает эксклюзивные мягкие игрушки различных форм, с многочисленными деталями. В коллекции Зинель есть и рюкзаки из войлока собственного пошива с ингушскими орнаментами.

Свои знания и опыт Зинель Бекова передает детям и взрослым в своей студии «Модница» в Центре культурного развития города Магаса. Благодаря ей юные модельеры уже не раз выходили на подиум в созданных ими костюмах.

Участие в выставках

2022 год — участие в Северо-Кавказском концерте-фестивале «Пандара оаз» («Голос гармони»), г. Магас;

2023 год — показ коллекции Fyara на Этно-Fashion фестивале народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни — Культурный код», Республика Татарстан; участие в выставке «Палитра жизни», г. Карабулак; участие в фестивале искусств «Пхьоале», г. Назрань; участие в выставках «Этюды Дзурдзукетии. Культурный код» и «Войлочное искусство: традиции и современность», г. Назрань.

В настоящее время Зинель Бекова работает над новой коллекцией, показ которой планируется в конце 2023 года в Грузии и Москве. Предложение об этом художник-модельер получила недавно и работы предстоит очень много. И, конечно, предстоит написать новые картины для первой персональной выставки, которую Зинель Бекова собирается представить в Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия в будущем году. Неслучайно кредо мастера: «Жить в творчестве — это значит постоянно учиться и создавать новое».

Роза Хамхоева, научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия