Znarium: ресурс в помощь школьникам

Почему заблокировали западный портал

Роскомнадзор заблокировал портал Znanija. com в начале 2022 года. Причиной блокировки стала размещенные на сайте данные, нарушившие закон «Об информации».

Преимущества сайта znarium. com

Сайт постоянно растет и меняется в лучшую сторону, чтобы предложить школьникам и студентам реальную помощь. Уже сегодня в наличии есть:

1. Огромное количество проверенных ответов от квалифицированных педагогов, которые пополняются каждый день.

2. Множество рейтинговых пользователей, которые готовы в любое время дать развернутый ответ на заданный вопрос.

3. Удобная библиотека по предметному указателю, в которой отсортированы все ранее заданные вопросы.

4. Правильные ответы на ОГЭ и ЕГЭ прошлых лет, которые помогут ученикам при подготовке к экзаменам.

5. Открытая система и бесплатный доступ для любого школьника. Найти ответ на свой вопрос можно даже без регистрации, если он уже был опубликован ранее.

6. Интуитивно понятный интерфейс сможет легко освоить даже первоклассник.

Znarium. com — это не только поиск ответов, но и полноценная замена репетиторам, которая особенно полезна при домашнем обучении и подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Доступно каждому

Открытая система вопросов и ответов дает возможность свободно публиковать вопросы и оставлять свои ответы по любым учебным предметам.

Чтобы найти ответ или нужное решение, достаточно просто набрать ключевые слова из своего вопроса в строку поиска. Если вопрос ранее не освещался, или вы хотите оставить свой комментарий, для этого требуется пройти авторизацию, которая занимает пару кликов. Можно использовать вход через социальные сети.

Толковые помощники

Самые активные авторы ежедневно попадают в топ лучших помощников, который основывается на балльной системе. Чем больше активность на сайте, тем больше баллов и выше вероятность оказаться на первом месте среди миллионов пользователей.

На Znarium. com вы можете найти ответ или оставить свой вопрос по любому учебному предмету общеобразовательной и профессиональной образовательной программы — от математики до астрономии и технологии. Ежедневно на сайт заходят сотни тысяч школьников, студентов, педагогов и родителей, обмениваясь полезной информацией друг с другом.