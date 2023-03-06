Для Зои (Зейнап) Сосланбековны бывшие ученики приготовили сюрприз, про который она, конечно же, не догадывалась. Дело в том, что на встречу в ресторан её пригласили две бывшие ученицы. Но она не знала, что в соседнем помещении ждут своего выхода все её ученики, которых она впервые посадила за парты в 1975 году. И вот раздался символический школьный звонок, и взрослые дяди и тёти под звуки прекрасной песни «Первый учитель» вошли в зал, чтобы обнять свою первую учительницу, высказать ей слова благодарности, увидеть её добрую улыбку и вспомнить счастливые минуты жизни из своего детства.

Встреча оказалась теплой и незабываемой, оставила у всех массу положительных эмоций. Вышли на видеосвязь даже те, кто по разным причинам не имел возможности прийти на встречу. «Это был один из счастливейших дней в моей жизни. Меня до глубины души тронуло такое внимание со стороны моих бывших учеников. Невероятный подарок!» — сказала после прекрасного вечера Зоя Сосланбековна.

О своей первой учительнице Зое Озиевой с теплотой и любовью отзываются бывшие её ученики, выпуск 1983 года школы № 20 поселка Карца.

«Верно говорят, что школа — это второй дом, а учитель — это самый главный человек после мамы, особенно первый учитель, который даёт нам первые знания, первые представления о мире и жизненных ценностях. Нам посчастливилось, что таким учителем у нас оказалась Зоя Сосланбековна», — говорит Хадишат Барахоева

«Я помню свою первую встречу с Зоей Сосланбековной. Мама за руку привела меня в класс, и она подошла, с улыбкой взяла мою руку и так по-доброму сказала: «Теперь это и мой сын», — Муса Хутиев.

«Очень важно, кто был твоим первым учителем! Мне повезло, что ею стала Зоя Сосланбековна. Я полюбила учиться благодаря именно ей, и эти знания давали мне уверенность на протяжении моей жизни», — Мадина Тангиева.

«Зоя Сосланбековна дала нам не только знания, она учила нас жить по совести, учила нас быть правильными. Её наставления стали для нас самыми мудрыми уроками нравственности», — Залина Баркинхоева.

«Всё начинается с первого учителя! Всё хорошее что в нас заложено, это заслуги Зои Сосланбековны», — В. Батаев.

«Зою Сосланбековну нельзя было не любить. Это человек большой души. Доброта, справедливость, терпение — вот те качества, которыми она обладала и которые прививала нам», — Амирхан Эльмурзиев.

«Это была не просто школа, не просто класс, это была семья, крепкая и дружная, которую сплотила своей заботой Зоя Сосланбековна», — Фатима Бузуртанова.

«Зоя Сосланбековна была сильным человеком. Вот так взяла нас, желторотых мальчишек и девчонок, и повела по жизни. Она реально делала нашу жизнь», — Фаина Барахоева.

«Зоя Сосланбековна приняла нас, как родных детей. Стала нам учителем, матерью, сестрой, мудрым наставником», — М. Гетагазов.

«Добрейшей души человек. Самый лучший учитель!» — Хяди Добриева.

Зоя Озиева на пути становления педагогической деятельности

Личная жизнь Зои Сосланбековны всегда оставалась в тени. Не любила рассказывать о себе, не делилась проблемами, не вызывала сочувствия ни у кого, не допускала по отношению к себе жалости. Несмотря на сложности судьбы, она выглядела счастливой и самодостаточной. Жила, принося людям добро. Боролась, помогая своим младшим сестрам и братьям встать на ноги. Радовалась, выпуская в очередное плавание своих оперившихся малышей, коих в её жизни почти за полвека работы учителем начальных классов было немало.

Зоя с детства мечтала стать учителем. Она помогала делать уроки младшим братьям и сёстрам, и своё будущее видела только в профессии учителя. После окончания школы она поступила в педагогическое училище г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Но когда училась на втором курсе в их семье случилось горе. По халатности медработников умерла её мама. Остались двенадцать детей, самым младшим из которых — двойняшкам — было по четыре месяца. Родственники и соседи поддерживали их как могли. Под свое опекунство взял семью и Верховный совет Северной Осетии. Но Зое уже было не до учёбы. Она решила, что больше в училище не вернётся.

«Тут к нам домой приехали представители из Верховного совета, — вспоминает Зоя Озиева. — И когда они узнали, что я решила бросить учёбу, запретили мне это делать, сказали, что походатайствуют за меня перед руководством училища. Потом приехали преподаватели. Они поддержали меня, обещали пойти на встречу, дали разрешение на свободное посещение занятий. Они были добры ко мне. У меня о них остались самые тёплые воспоминания.

Ну и, конечно же, отец. Он настойчиво требовал, чтобы я учёбу не бросала. Он всегда ратовал за образование. Сам был грамотным человеком. В своё время работал заведующим складом продовольственных товаров. Благодаря ему мы, все его дети, получили и среднее профессиональное и высшее образование. И мы все учились хорошо. Об этом говорят 10 красных дипломов в семье.

Вот так, благодаря отцу и всем добрым людям, которые меня окружали, я смогла исполнить мечту своего детства и стать педагогом, о чём никогда не жалела».

С особой теплотой вспоминает Зоя Сосланбековна своего учителя по математике, ветерана войны, доброго и порядочного человека Арсения Казбеговича Дзобаева, который проявлял к ней отеческую заботу. После выпуска он обещал навестить её в школе, чтобы посмотреть, какой из неё получился педагог. И сдержал своё слово. Зоя работала пятый год, когда увидела из окна школьного кабинета своего любимого учителя. Встреча была очень теплой. Арсений Казбегович, как оказалось, уже работал журналистом. Он поговорил со своей подопечной, с руководством школы, с коллегами и детьми и ушёл, не скрывая гордости за свою ученицу. А через пару дней в республиканской газете «Северная Осетия» появилась большая статья о молодой учительнице Зое Сосланбековне.

Первый класс, первый опыт и первые слёзы

В родную школу № 20 посёлка Карца Зоя Сосланбековна пришла после окончания училища в 1972 году. Первый набор её учеников оказался не на шутку сложным. Сюда собрали самых сложных детей. Это были двоечники, второгодники, дети, отставшие от учёбы на три года. Почти все с лидерскими качествами, которые явно демонстрировали своё безразличие к учёбе. Зоя работала, не жаловалась, хотя вечерами плакала в подушку. Она старалась хоть как-то заинтересовать их. Придумала поставить образовательный и воспитательный процесс через игры. Стало немного получаться. Самых балованных назначала командирами. Ну, в общем, испытание прошла достойно.

А вот второй набор детей оказался подарком судьбы. Все ученики были как на подбор, воспитанные, умные, аккуратные. Это те самые малыши, которые устроили ей праздник через 40 лет после выпуска из школы.

«Эти малыши в моей жизни оказались в самое тяжёлое время, — говорит Зоя Сосланбековна. — У меня не было матери, потом умерла старшая сестра, следом, через два года, ушёл из жизни отец. У меня был душевный надлом. Особенно потрясла смерть отца. Он был нашим всё: добрым, мягким, заботливым. И в это время именно эти мои ученики сохранили меня. Я с ними отвлекалась. И они меня лечили, радовали успехами. Среди 28 учеников было 8 отличников и 8 хорошистов. Это был очень хороший результат, так что засомневались в Минобразования, прислали комиссию в школу и убедились, что оценки заслуженные. Потом официально прислали благодарность. Я отдавалась работе по полной, и дети отвечали тем же, хотя разрывалась между домом и школой. Благо, в семье каждый ответственно выполнял возложенные на него обязательства. У нас было хозяйство, коровы, домашние птицы. Братья помогали, им вообще цены нет, сёстры были хорошими помощницами. Все дети получили высшее образование, выросли достойными людьми. Я очень горжусь ими».

Получила высшее образование и Зоя Сосланбековна. Она окончила физико-математический факультет Северо-Осетинского госуниверситета на заочном отделении. Чтобы поддержать семейный бюджет, Зоя некоторое время работала во второй смене в школе № 37 посёлка Карца, пару лет вечерами подрабатывала кассиром в местном клубе.

Помимо всего, она занималась общественной работой, дважды избиралась депутатом городского совета поселка Карца с 1982 по 1988 год. Её деятельность была отмечена дорогими памятными подарками в виде мебельной стенки и полного собрания сочинений А. С. Пушкина.

После трагических событий осени 1992 года жизнь в маленьком посёлке словно замерла. Боевики сожгли большинство домов посёлка Карца, в том числе и родную школу № 20. Многие жители вынуждены были искать жилище в соседней Ингушетии. Переехала сюда и семья Озиевых. Зоя не могла без работы ни дня. Она не знала, где находится школа, и утром пошла следом за детьми с рюкзаками за спиной. Её приняли сразу. Так она пару лет работала учителем начальных классов школы № 3 г. Назрани.

«Вообще я благодарна своей судьбе, — говорит Зоя Сосланбековна. — Мне по жизни встречались хорошие люди. В школе меня встретили хорошо. А когда я уволилась в связи с переездом, коллеги накрыли хороший стол, одарили подарками и проводили с почестями. Я безмерно благодарна им за эту теплоту».

В школе поселка Майский Пригородного района Зоя Сосланбековна проработала 26 лет, из них 15 лет была в должности завуча начальных классов по учебной работе. Поначалу было тяжело, признаётся она, тяжело не работать, а смотреть на детей, которые в основном были из категории беженцев. Хотелось их согреть вниманием, поддержать добрым словом. За каждого из них болела душа. Но со временем жизнь стала налаживаться.

Среди своих преемников Зоя Сосланбековна отмечает лучшего учителя Ингушетии — Хадишат Барахоеву (Чакиеву), учителя физики политехнического колледжа г. Назрани Асю Цицкиеву, учителя математики школы-лицея г. Магаса Мадину Погорову, сестёр Хаву и Цаэш Тамасхановых, а также многих, многих других, которых она помнит и ценит.

За многолетний труд в деле образования и воспитания подрастающего поколения Зоя Сосланбековна награждена многочисленными грамотами и благодарностями, а также медалью «Слава женщинам России», которую ей вручили в 2013 году ко Дню учителя по рекомендации её бывших учеников.

Есть ещё и признание. Есть звание народного учителя, которое присвоили Зое Сосланбековне многочисленные ученики, родные и близкие, сестра и братья, племянники и внучатые племянники — все её подопечные, которые живут рядом и далеко, в республике и в разных городах и странах мира.

Сейчас Зоя Сосланбековна на заслуженном отдыхе, наслаждается спокойной жизнью пенсионера, окружена любовью и заботой своих родных и близких. Пользуясь случаем, передаёт слова благодарности всем своим ученикам, желает успехов в работе своим преемникам, мира и добра всем людям.