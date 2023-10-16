О том, как реализуется данный проект в нашей республике, корреспонденту газеты «Ингушетия» рассказал управляющий отделением Социального фонда России по региону Зубейр Евлоев.

— Зубейр Хожахметович, скажите, каковы мотивы открытия таких центров?

— Осенью прошлого года была разработана концепция создания центров для общения граждан «серебряного возраста». Социальная миссия центра — организация досуга пожилых людей, создание атмосферы заботы и внимания, поддержка ритма жизни и интереса к ней, открытие новых возможностей для самореализации.

Пенсионерам важно поддерживать контакт с обществом и иметь возможности для самореализации. Именно поэтому создание условий для активного долголетия является одной из ключевых задач государства. Поэтому Социальный фонд России открывает по всей стране центры общения старшего поколения.

В Республике Ингушетия первый центр общения старшего поколения был открыт в начале этого года на базе клиентских служб ОСФР в Назрановском районе и Назрани.

— Почему центр общения старшего поколения был создан именно в Назрановском районе и Назрани?

— Прежде всего, в дополнение к местоположению и возможностям зоны обслуживания, была принята во внимание деятельность местного старшего поколения. Кроме того, специалисты этой клиентской службы являются не только высококвалифицированными специалистами, но и творческими людьми. Их активность и изобретательность позволяют разнообразить досуг посетителей центра.

— Чем там занимаются люди, что их туда влечет?

— Сотрудники Социального фонда создают в центрах приятную, комфортную атмосферу для творчества, обучения и общения с близкими по духу собеседниками. Фонд привлекает к этой работе местные учреждения культуры, государственные органы, организации здравоохранения и другие организации. Для гостей регулярно организуют встречи с докторами, представителями органов власти, проводятся лекции по здоровому образу жизни, активному долголетию, занятия по компьютерной и финансовой грамотности, шахматные турниры и многое другое.

Совместно с Банком России мы регулярно организуем онлайн-курсы по финансовой грамотности в нашем центре общения старшего поколения, где граждане могут узнать, какие виды мошенничества существуют в настоящее время, как не попасться на уловки мошенников, как отличить официальную информацию от заведомо ложной, как не попасть на фальшивые сайты и т. д.

Помощь в организации занятий оказывают представители Министерства труда, Союза пенсионеров и многих других организаций и учреждений. Кроме того, мы готовы воплотить в жизнь идеи и пожелания посетителей. В центре часто проводятся мастер-классы по вязанию, вышивке, плетению. Пенсионеры обсуждают и делятся своими кулинарными и творческими достижениями, вместе смотрят любимые фильмы или играют в настольные игры.

— На протяжении многих лет фонд обучает пенсионеров компьютерной грамотности. Проводите ли вы подобные занятия в центре?

— Занятия по компьютерной грамотности всегда включены в планы работы центра. На лекциях сотрудники учат пенсионеров пользоваться поисковой системой, работать с текстовыми форматами, фотографиями, видео- и аудиофайлами, общаться в социальных сетях и получать доступ к государственным услугам в интернете. Особое внимание преподаватели уделяют борьбе с мошенничеством в интернете.

Технологии быстро меняются, электронные сервисы развиваются, а возможности безграничны. Главное для всех современных людей, независимо от возраста, — учиться новому и не останавливаться на достигнутом. Именно поэтому мы стремимся к тому, чтобы наши пенсионеры не отставали от своих внуков и шли в ногу со временем. За планирование и организацию работы центра отвечает руководитель клиентской службы. Следует отметить, что реализовать столь масштабный проект может только команда. Поэтому хотел бы поблагодарить каждого, кто вовлечен в деятельность центра общения старшего поколения в Ингушетии.

— Социальные партнеры охотно принимают предложения по организации занятий и мероприятий в центрах общения?

— Безусловно. И за это мы благодарны партнерам. Местные органы власти, Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, Союз пенсионеров, банки, учреждения культуры, волонтеры понимают важность проекта и всегда готовы помочь, предложить варианты интересных мероприятий. Хотелось бы подчеркнуть, что люди посещают центр каждый день, поэтому к планированию мероприятий мы относимся очень внимательно и ответственно. Центр востребован, и мы намерены развивать этот проект, обращая внимание на то, насколько популярен центр и насколько он является движущей силой общения, творчества и обучения. На региональной странице официального сайта СФР есть раздел «Центры общения для людей старшего поколения», в котором содержится вся необходимая информация. Центр работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 в соответствии с графиком работы клиентской службы СФР.

Напоминаем, что центр общения старшего поколения в Республике Ингушетия находится по адресу: г. Назрань, пр-т Базоркина, 4.