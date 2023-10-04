Фотофакт

Звоните — вылечим!

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Реклама, как известно, является двигателем торговли. Но, к сожалению (для ее заказчиков), она не всегда имеет завершенный вид и содержание, отвечающие на все возникающие у потенциальных клиентов (потребителей товаров, услуг) вопросы, что должно лежать в основе любой рекламы.

Вот (на фото) на борту автобуса выведена такая двусмысленность посредством вопроса: «У вас нет врача?» (перевод на русский от автора). И тут же предлагают позвонить на обозначенный номер. В головах у людей, естественно, промелькнет мысль: «Врачей-то — пруд пруди. А бесплатно ли они будут лечить?» Ведь у нас, по закону, каждый имеет право на бесплатную медицинскую помощь...

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