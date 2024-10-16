Очевидцев обстрела машины с полицейскими в Ингушетии просят оказать помощь правоохранителям

«Если вы были очевидцем данного преступления, либо располагаете информацией о причастных к нему лицах, их местонахождении, полиция просит незамедлительно сообщить в дежурную часть регионального МВД по телефону: 8 (8734)55-01-54», — говорится в релизе.

Напомним, 11 октября этого года около 22 часов вечера возле пересечения федеральной трассы Р-217 и автодороги «Назрань — Магас» неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле ВАЗ-21115, обстреляли из огнестрельного оружия автомобиль Great Wall.

В результате нападения трое находившихся в машине граждан, включая сотрудника отдела МВД России по Назрани, скончались от полученных ранений.