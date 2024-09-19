Около 500 человек переселено из аварийного жилья в Ингушетии с начала года 

Там отметили, что из федерального Фондом развития территорий субъекту на эти цели выделено более 60 млн рублей, которые будут направлены для решения проблемы в городе воинской славы Малгобеке.

«Предпринимаемые меры направлены не только на сокращение аварийного жилищного фонда и переселение граждан в комфортное жилье, но и на повышение уровня безопасности наших жителей», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Он подчеркнул, что важно своевременно реагировать на потенциальное возникновение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан.

«Для жителей переезд в благоустроенный дом — долгожданное событие, и наша задача улучшить их жилищные условия. Работа в этом направлении будет продолжена поэтапно», — добавил Глава.