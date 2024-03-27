Орденом Мужества награждены два участника СВО из Ингушетии 

«Передал сегодня заслуженную награду рядового Ахмеда Келигова (посмертно) брату бойца. Военнослужащий Министерства обороны России погиб при исполнении воинского долга в рамках спецоперации. Ахмед достойно нес службу, исполнял свой воинский долг, отважно защищая нашу страну», — отметил Махмуд-Али Калиматов, выразив соболезнования.

Второй награжденный — младший сержант Патиев. «С радостью вручил ему орден Мужества лично. Он заслужил ее благодаря своей отваге и профессионализму во время выполнения служебного задания», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он выразил благодарность всем военнослужащим за их службу и готовность жертвовать своей жизнью ради защиты Отечества.

«Каждый из них является настоящим героем, их подвиги навсегда останутся в памяти и сердцах народа», — добавил Глава республики, напомнив, что уже 68 бойцов из Ингушетии удостоены этой высокой награды.