Организации Ингушетии смогут быстрее оформлять письма и бандероли

Как информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе УФПС по региону, теперь при оформлении отправлений через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении Почты России на адресном ярлыке автоматически указываются данные как получателя, так и отправителя. Ранее организациям приходилось дополнительно наносить сведения об отправителе на конверты.

Подробный формат избавляет от необходимости использовать дополнительные наклейки, снижает вероятность ошибок при заполнении адресных данных и способствует ускорению автоматической сортировки корреспонденции в логистических центрах.

«Для предприятий и организаций Ингушетии, которые ежедневно работают с большим объёмом документов, особенно важны удобство и скорость почтового обслуживания. Новый формат адресного ярлыка позволит сократить время на оформление отправлений, избежать лишних операций и сделать деловую переписку более удобной», — прокомментировал директор Управления федеральной почтовой связи субъекта Ислам Гагиев.

По его словам, данное нововведение особенно актуально для государственных учреждений, коммерческих предприятий и другого рода организаций, регулярно отправляющих документы, уведомления и официальную корреспонденцию.

Внедрение нового формата адресного ярлыка стало частью работы Почты России по совершенствованию цифровых сервисов, повышению качества обслуживания корпоративных клиентов и сокращению времени обработки почтовых отправлений.