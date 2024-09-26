Осенние онлайн-занятия по финансовой грамотности стартуют для пенсионеров Ингушетии

В пресс-службе регионального отделения Банка России газете «Ингушетия» сообщили, что в весенней сессии пенсионеры республики посмотрели обучающие видео около 1,3 тыс. раз.

«Знания, полученные на занятиях, помогают людям старшего поколения чувствовать себя увереннее в различных ситуациях, связанных с финансами», — отметил собеседник издания.

По его словам, в новом сезоне пожилым людям расскажут об уловках, используемых мошенниками для доступа к деньгам граждан, научат грамотно распоряжаться своим имуществом, сравнивать и выбирать банковские услуги, управлять доходами и сбережениями.

Расписание, инструкции для подключения и методические материалы размещены на сайте проекта. Продолжительность каждого урока — 45 минут. Онлайн‑формат позволяет участникам подключаться как индивидуально из дома, так и группами, например, на базе центров социального обслуживания населения.