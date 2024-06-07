Осужденного перевели в тюрьму ближе к родным благодаря УПЧ в Ингушетии

С просьбой о содействии в переводе обратилась 59-летняя жительница города Малгобек. Её сын отбывает наказание в Пензенской области, и женщина хотела, чтобы его перевели в исправительное учреждение, находящееся территориально ближе к месту жительства семьи.

«Заявительница отметила, что её семья состоит из четырёх человек, двое из которых являются инвалидами I и II группы. Она указала на то, что финансовое положение их семьи является тяжёлым, а сами они относятся к категории малоимущих граждан. Более того, супруг женщины — инвалид II группы, в то время как младший сын является инвалидом I группы и нуждается в постоянном уходе. По этим причинам посещение сына во время положенных свиданий было сопряжено с большими трудностями для семьи. В обращении женщина попросила оказать содействие в переводе сына ближе к месту их проживания», — рассказал собеседник.

Рассмотрев это обращение, уполномоченный по правам человека в интересах заявительницы и её сына обратился в ФСИН России. Результатом стало решение о переводе осуждённого для дальнейшего отбывания наказания в исправительное учреждение УФСИН России по Республике Дагестан. Это место находится ближе к месту проживания родственников осуждённого.