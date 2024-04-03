Отборочный этап XV фестиваля «Белая трость» станет частью празднования векового юбилея Ингушетии

Хусейн Плиев

Отборочный этап XV Международного благотворительного фестиваля «Белая трость» станет частью празднования векового юбилея государственности Ингушетии.

Масштабное мероприятие, которое пройдет в июле этого года, направлено на оказание помощи слепым и слабовидящим детям через культурную и творческую реабилитацию, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики.

Там напомнили, что минувшем году одним из финалистов фестиваля «Белая трость» стал восьмилетний житель региона Магомед Келигов, который покорил членов жюри исполнением песни «Если с другом вышел в путь».

«На мой взгляд, любые подобные мероприятия способствует развитию самооценки и самоуважения у детей с ограниченными возможностями, помогая им осознать свою уникальность и ценность. Благодаря выступлениям на одной сцене с известными артистами такие дети раскрывают свой творческий потенциал, находят близких друзей, а также делают важный шаг для своей будущей карьеры в творческой сфере», — подчеркнул Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Кроме того, по его словам, фестиваль «Белая трость» способствует повышению осведомленности общества о проблемах незрячих детей и их потребностях. Это помогает преодолеть стереотипы и предвзятость, а также способствует созданию более благоприятной среды для развития детей с ограниченными возможностями.

Напомним, в сентябре 2023 года во Дворце культуры города Сунжа состоялся отбор участников фестиваля «Белая трость». В мероприятии приняли участие 50 детей из различных регионов СКФО.

Благотворительный фестиваль с 2010 года ежегодно объединяет талантливых детей с ограничениями по зрению и звезд шоу-бизнеса на одной сцене. Его организатором выступает фонд помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» Дианы Гурцкая. За все время существования фестиваля в нем приняли участие уже больше 10 тыс. талантливых детей из разных регионов России и стран СНГ.

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