Отборочный этап XV фестиваля «Белая трость» станет частью празднования векового юбилея Ингушетии

Масштабное мероприятие, которое пройдет в июле этого года, направлено на оказание помощи слепым и слабовидящим детям через культурную и творческую реабилитацию, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики.

Там напомнили, что минувшем году одним из финалистов фестиваля «Белая трость» стал восьмилетний житель региона Магомед Келигов, который покорил членов жюри исполнением песни «Если с другом вышел в путь».

«На мой взгляд, любые подобные мероприятия способствует развитию самооценки и самоуважения у детей с ограниченными возможностями, помогая им осознать свою уникальность и ценность. Благодаря выступлениям на одной сцене с известными артистами такие дети раскрывают свой творческий потенциал, находят близких друзей, а также делают важный шаг для своей будущей карьеры в творческой сфере», — подчеркнул Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Кроме того, по его словам, фестиваль «Белая трость» способствует повышению осведомленности общества о проблемах незрячих детей и их потребностях. Это помогает преодолеть стереотипы и предвзятость, а также способствует созданию более благоприятной среды для развития детей с ограниченными возможностями.

Напомним, в сентябре 2023 года во Дворце культуры города Сунжа состоялся отбор участников фестиваля «Белая трость». В мероприятии приняли участие 50 детей из различных регионов СКФО.

Благотворительный фестиваль с 2010 года ежегодно объединяет талантливых детей с ограничениями по зрению и звезд шоу-бизнеса на одной сцене. Его организатором выступает фонд помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» Дианы Гурцкая. За все время существования фестиваля в нем приняли участие уже больше 10 тыс. талантливых детей из разных регионов России и стран СНГ.