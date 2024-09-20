Отделение Банка России по Ингушетии приглашает на день открытых дверей

Отмечается, что посетителям необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Банка России. При себе обязательно иметь паспорт.

«Региональное отделение подготовило для жителей и гостей республики увлекательную экскурсию, которая включает в себя посещение фотовыставки памятных монет Банка России с изображениями исчезающих видов животных, птиц и насекомых. В ходе мастер-класса всех желающих научат отличать подлинные деньги от фальшивых и защищать свои финансы от мошенников. Посещение музея позволит окунуться в историю банковского дела Ингушетии, начиная с прошлого столетия и по сегодняшний день. На лекциях научат делать безопасные покупки в интернете, защищаться от фишинга, а также расскажут о цифровом рубле», — отметил собеседник нашего издания.

По его словам, количество посетителей ограничено. Дети до 14 лет проходят по документу сопровождающего взрослого. По всем вопросам о дне открытых дверей можно обращаться по телефону 8 (8734) 55-18-87.