Открытие современного Smart Отеля состоялось в столице Ингушетии

Smart Отель — это часть образовательного кластера, в который входят «Академия цифрового развития», «Школа 21» и «Бизнес-акселератор Ингушетии». Проект реализован группой «Сафмар» и ее основателем, предпринимателем и меценатом Микаилом Гуцериевым, при поддержке правительства республики. Теперь все желающие могут получить знания и начать карьеру в ИТ в бесплатной школе цифровых технологий «Школа 21», открытой на базе «Академии цифрового развития».

Во время прохождения отборочных «бассейнов», интенсивов и экзаменов участники «Школы 21» из других регионов СКФО смогут останавливаться в Smart Отеле бесплатно.

Он предлагает 42 современных одноместных и двухместных номера и кампус-студии, оборудованные телевизорами и специализированным программным обеспечением для командных игр. Для комфортного отдыха и продуктивной учёбы предусмотрена студенческая гостиная.

На первом этаже отеля открылся современный ресторан с разнообразным меню. Пространство ресторана предназначено для проведения неформальных встреч, рабочих обсуждений и отдыха. Удобная планировка и спокойная атмосфера делают его идеальным местом для гостей и жителей региона.

Smart Отель станет важным центром делового туризма, предлагая высококачественный сервис корпоративным клиентам, участникам образовательных программ Академии и туристам, желающим познакомиться с уникальной культурой и природой Ингушетии.