Открытые уроки по гражданской обороне прошли в школах Ингушетии

Педагоги совместно со специалистами МЧС рассказали ребятам об основах гражданской обороны и правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. Особое внимание уделили действиям при получении сигналов оповещения, необходимости сохранять спокойствие и алгоритм поиска безопасного места.

Так, представители четвёртой пожарно-спасательной части Карабулака познакомили учащихся с историей создания и развития системы ГО в России, ее основными задачами и значением для защиты населения.

«Завершились занятия практической частью. Ребятам показали специализированную технику, а самые смелые смогли подержать пожарный рукав и попробовать подать воду», — отметил собеседник.