Открытые уроки по гражданской обороне прошли в школах Ингушетии

В образовательных учреждениях республики состоялись открытые уроки культуры безопасности, приуроченные ко Дню гражданской обороны России. Занятия были организованы в рамках Всероссийской командно-штабной тренировки по ГО, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.
Педагоги совместно со специалистами МЧС рассказали ребятам об основах гражданской обороны и правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. Особое внимание уделили действиям при получении сигналов оповещения, необходимости сохранять спокойствие и алгоритм поиска безопасного места.
Так, представители четвёртой пожарно-спасательной части Карабулака познакомили учащихся с историей создания и развития системы ГО в России, ее основными задачами и значением для защиты населения.
«Завершились занятия практической частью. Ребятам показали специализированную технику, а самые смелые смогли подержать пожарный рукав и попробовать подать воду», — отметил собеседник.