Отреставрированный башенный комплекс «Гаракх» посетил Глава Ингушетии 

«Вместе со старейшинами рода Гаракх, жителями села и представителями тейпа осмотрел восстановленные сооружения, обсудил вопросы сохранения исторического наследия и его передачи следующим поколениям», — написал Глава республики.

По его словам, восстановлено девять объектов культурного наследия: боевая башня, пять жилых башен и три склепа. Это большая работа, которая возвращает горным селениям их исторический облик.

«Когда стоишь рядом с этими башнями, особенно остро понимаешь, какое наследие нам оставили предки. Здесь не просто каменные стены. Это целые истории семей и поколений, традиции, уклад жизни, память о людях, которые строили эти селения и защищали свои дома», — подчеркнул руководитель региона.

Глава Ингушетии поблагодарил мецената Микаила Гуцериева и группу «Сафмар» за масштабную поддержку восстановления исторических памятников. С 2023 года благодаря этой инициативе ведется работа примерно на 500 башенных комплексах: «Это серьезные частные вложения в сохранение нашего общего достояния. Без такой поддержки многие памятники могли бы со временем оказаться безвозвратно утраченными. Этот вклад заслуживает искреннего уважения».

«Во время общения со старейшинами затронули и непростой вопрос родовой принадлежности башенных комплексов. Считаю, что историческое наследие не должно становиться причиной споров между фамилиями и тейпами. У каждого рода своя история и память о предках, но башни принадлежат к общему культурному наследию ингушского народа. Их сохранение должно нас объединять», — заявил Махмуд-Али Калиматов.

Есть еще один принципиальный момент, по его мнению, заключается в том, что реставрация не заканчивается после завершения строительных работ. Башни нуждаются в постоянном наблюдении и уходе. Он поручил профильным ведомствам совместно с муниципалитетами определить ответственных за состояние восстановленных объектов, организовать регулярные осмотры и своевременное устранение повреждений.

«Отдельное внимание нужно уделить молодежи. Школьники и студенты должны чаще посещать такие места, видеть башни своими глазами, знать историю своих предков и понимать ценность того, что нам досталось. Одно дело — прочитать об этом в учебнике, другое — оказаться здесь, среди древних сооружений, прикоснуться к истории своего народа», — считает руководитель субъекта.

Глава уверен, что у башенного наследия есть и большой туристический потенциал. Горная Ингушетия привлекает все больше гостей, и необходимо последовательно развивать дороги, места отдыха, туристическую инфраструктуру, создавать условия для работы местного бизнеса. При этом любое развитие должно учитывать историческую ценность этих мест и бережно относиться к памятникам.

Реставрацию башенного комплекса «Гаракх» Махмуд-Али Калиматов назвал еще одним важным результатом общей работы, напомнив, что ранее посещал восстановленные комплексы «Кели», «Тумги», «Фуртоуг» и «Галушпи».

«Сегодня таких мест, возвращенных к жизни, становится больше. Мы обязаны сохранить это наследие. Не только восстановить башни, но и передать следующим поколениям их настоящую историю, уважение к своим корням и ответственность за родную землю», — подытожил Глава республики.