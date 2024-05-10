Память павших коллег почтили сотрудники и ветераны МВД по Ингушетии

Заместитель министра внутренних дел полковник полиции Багомед Маммаев в своем выступлении отметил доблесть и честь павших, исполняя свой долг воинов Красной армии, защищавших Родину от немецко-фашистских захватчиков, солдат правопорядка, погибших при исполнении служебного долга и современников — военнослужащих Вооруженных сил России, выполняющих боевые задачи в рамках СВО.

Ветераны и офицеры органов внутренних дел возложили цветы к гранитным плитам мемориала в Магасе, на которых высечены имена павших при исполнении служебных обязанностей, приурочив мероприятие к 79-летию Победы в ВОВ.

«Действующие сотрудники республиканского МВД, ветераны правоохранительных органов, все жители региона в равной мере гордятся героями, отстоявшими Отчизну в боях с фашистами, и защитниками правопорядка, павшими в схватках с бандитами. Их память священна в сердцах благодарных потомков», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

Напомним, что с 90-х годов прошлого века в республике погибло более 400 правоохранителей, в честь которых заложена аллея на Мемориале памяти и славы в Назрани.