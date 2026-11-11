Пенсионер из Магаса получил незаконно удержанные 153 тыс. рублей 

В ходе проверки было установлено, что в декабре 2022 года размер страховой пенсии заявителя по старости был незаконно уменьшен примерно на 2 тыс. рублей. Для защиты интересов горожанина в суд был направлен иск с требованием вернуть прежний размер выплат и возместить удержанные средства.

Требования прокуратуры были полностью удовлетворены. В результате гражданину не только восстановили прежний размер пенсии, но и выплатили 153 тыс. рублей.