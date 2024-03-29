Перепроданная три раза иномарка жителя Ингушетии оказалась в соседнем регионе

В дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району обратился потерпевший, который рассказал, что местный житель обманным путем завладел его BMW 735 и продал за 150 тыс. рублей неустановленному лицу.

При проведении проверки полицейские выявили, что покупатель перепродал автомашину за 50 тыс. тысяч рублей своему знакомому, а тот реализовал ее уже жителю соседней республики.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК России.