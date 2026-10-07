Первый после паузы рейс из Казани принял аэропорт «Магас» в Ингушетии 

Хусейн Плиев

Международный аэропорт «Магас» 6 октября принял первый после паузы регулярный пассажирский рейс из Казани. Полеты будут выполняться раз в неделю по вторникам авиакомпанией «ЮВТ Аэро» на воздушном судне Bombardier CRJ-200. 

Вопрос возобновления авиасообщения между Казанью и Магасом поднимался Главой Ингушетии во время визита в республику лидера Татарстана Рустама Минниханова в конце мая 2025 года. Тогда стороны отмечали важность развития прямых транспортных связей между регионами, которые давно поддерживают деловые и гуманитарные контакты. 

«Маршрут снова работает. Для пассажиров это прежде всего удобство и экономия времени. Хочу еще раз поблагодарить Раиса Татарстана Рустама Минниханова за содействие в возвращении этого рейса», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале. 

Он приветствовал гостей республики и пожелал удачного пути всем, кто направляется в Казань. 

Ранее в авиакомпании «ЮВТ Аэро» сообщили, что минимальная стоимость билета в одну сторону составит 5 338 рублей с учетом ручной клади весом до 5 кг.

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