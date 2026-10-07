По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, Залина Льянова поблагодарила художников за интерес к региону и участие в пленэре. Она отметила, что реализация подобного рода инициатив способствует популяризации культурного и природного наследия края, укреплению межрегиональных связей и развитию культурного туризма.

«Ингушетия — это земля с богатейшей историей, самобытной культурой и завораживающей природой. Мы рады приветствовать вас здесь и видеть, что наши башни и ущелья находят отклик в ваших сердцах и становятся источником вдохновения. Уверена, что картины, написанные за прошедшие дни, явят собой яркое свидетельство красоты нашего края и надолго сохранят теплоту ваших впечатлений», — прокомментировала министр.

Художники в свою очередь поделились впечатлениями от пленэра, а также выразили признательность организаторам за радушный прием и возможность работать в живописных уголках Джейрахского района.