По факту гибели правоохранителей после обстрела машины в Ингушетии возбуждено уголовное дело

Ранее наше издание информировало, что отечественный легковой автомобиль, на котором передвигались подозреваемые, был найден сожженным в селе Майское Пригородного района. Злоумышленников разыскивают, им вменяются ст. 317 и ч. 1 ст. 222 УК России.

На место происшествия в Назрань выезжал прокурор республики Андрей Васильченко, ход расследования преступления им взят на личный контроль.

Как ранее сообщалось, на участке местности, прилегающей к ФАД «Кавказ» в Назрани неустановленные лица, около 22 часов 12 октября обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники ЦПЭ регионального МВД. По предварительным данным, погибли три человека.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.