По данным следствия, сегодня днем в частном домовладении, расположенном по улице Московская Назрани, в результате отравления угарным газом скончались мать и двое ее малолетних детей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинская и инженерно-техническая экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Изъятое бытовое газовое оборудование с участием специалистов направлено на судебную экспертизу.

В целях координации работы на месте трагедии побывал руководитель регионального следственного управления СКР Ахмед Асхабов. Ход и результаты расследования данного уголовного дела поставлены им на контроль.