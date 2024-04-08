По кассовому исполнению двух нацпроектов Ингушетия в «зеленой зоне»

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов отметил, что реализации национальных проектов в республике уделяется огромное внимание.

По его словам, кассовое исполнение мероприятий — одно из главных условий успешной работы, и в этом направлении результатов можно добиться только благодаря эффективному взаимодействию на всех уровнях исполнения.

«Акцентирую внимание глав муниципалитетов и руководителей министерств на активную работу. Необходимо быть в постоянной прямой коммуникации с подрядчиками. Понимать, в чем проблемы, и оперативно решать их. Держать на постоянном контроле все мероприятия, которые реализуются в рамках национальных проектов», — подчеркнул Глава.