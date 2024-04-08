По кассовому исполнению двух нацпроектов Ингушетия в «зеленой зоне»

По данным мониторинга Минфина России, в апреле республике удалось войти в «зеленую зону» по кассовому исполнению двух национальных проектов — «Безопасные качественные автомобильные дороги» (45,4%) и «Образование» (18,6%), сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.
Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов отметил, что реализации национальных проектов в республике уделяется огромное внимание.
По его словам, кассовое исполнение мероприятий — одно из главных условий успешной работы, и в этом направлении результатов можно добиться только благодаря эффективному взаимодействию на всех уровнях исполнения.
«Акцентирую внимание глав муниципалитетов и руководителей министерств на активную работу. Необходимо быть в постоянной прямой коммуникации с подрядчиками. Понимать, в чем проблемы, и оперативно решать их. Держать на постоянном контроле все мероприятия, которые реализуются в рамках национальных проектов», — подчеркнул Глава.