По требованию прокуратуры Ингушетии в подъезде МКД установили подъемник для инвалидов

Отмечается, что в ходе выездного приема к прокурору города обратилась жительница, которая проживает на первом этаже МКД и имеет двоих детей с ОВЗ. Она отметила, что входная группа и подъезд не оборудованы средствами для беспрепятственного доступа в жилье инвалида-колясочника.

В мэрию Магаса было внесено представление об устранении нарушения закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

Ранее в администрации столицы региона сообщили, что были выделены средства на установку двух подъемников для конкретных людей.