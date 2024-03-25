По требованию прокуратуры Ингушетии в подъезде МКД установили подъемник для инвалидов

По требованию городской прокуратуры в подъезде многоквартирного дома в Магасе установили подъемник для детей-инвалидов, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Отмечается, что в ходе выездного приема к прокурору города обратилась жительница, которая проживает на первом этаже МКД и имеет двоих детей с ОВЗ. Она отметила, что входная группа и подъезд не оборудованы средствами для беспрепятственного доступа в жилье инвалида-колясочника.
В мэрию Магаса было внесено представление об устранении нарушения закона, которое рассмотрено и удовлетворено.
Ранее в администрации столицы региона сообщили, что были выделены средства на установку двух подъемников для конкретных людей.