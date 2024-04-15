По требованию прокуратуры Ингушетии заблокирован сайт с информацией о продаже оружия 

Сайт по продаже оружия без разрешения и каких-либо документов был выявлен прокуратурой Джейрахского района республики при мониторинге сети «Интернет», сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве региона.
Между тем, за распространение подобной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность, как и за незаконные приобретение, хранение или ношение оружия.
Исковые требования прокуратуры о блокировке нарушающего закон интернет-ресурса районным судом удовлетворены в полном объеме.