Победители чемпионата по 3D-моделированию «Культурное наследие» объявлены в Ингушетии

Как рассказал наш собеседник, в ходе мероприятия 30 школьников в возрасте от 10 до 17 лет из разных образовательных учреждений собрались, чтобы продемонстрировать своё мастерство в области 3D-проектирования.

Перед участниками стояла задача разработать посредством программы Blender модели на национальную ингушскую тематику за отведенное время. Ребята также имели возможность заработать себе дополнительные баллы, предварительно посетив музей и выбрав предмет для дальнейшего воссоздания.

«Данное событие в очередной раз продемонстрировало, что молодое поколение интересуется и гордится культурой своего народа. Детям удалось создать невероятно детализированные и красивые 3D-модели. Были среди них и древний кувшин для воды, и башни разных видов, и кинжалы, даже старинный утюг. В общем, ребята постарались на славу. Надеюсь, что в дальнейшем они продолжат развиваться в этом направлении», — подчеркнул он.

По итогам соревнования первое место разделили между собой сразу три участника, а именно: Лейла Сагова, Исмаил Мурзабеков и Микаил Кодзоев. Серебро отошло Имран Сагову, а бронза Халиду Точиеву.

Кроме того, была отмечена работа начинающих участников. В номинации «За удачный дебют» победили Зубейр Албогачиев и Абдулла Ахильгов. Также не остались без внимания проекты, в процессе создания которых применялся уникальный подход. В рамках этой номинации награждены Султан Бузуртанов, Халид Точиев и Мухаммад Хамхоев.

Чемпионат посетил заместитель министра образования и науки Ингушетии Ахмед Парагульгов. Он выразил восхищение работами всех участников и подчеркнул важность подобных мероприятий для развития творческого потенциала молодежи.

Отмечается, что состязание проводилось с целью активизации интеллектуальных способностей образного и пространственного мышления у школьников, а также для сохранения и популяризации культуры нашего народа.