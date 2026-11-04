Почетными гражданами Малгобека стали автор гимна города и директор музея 

Многие участники встречи живут в населенном пункте уже десятки лет и ощущают себя его неотъемлемой частью, сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципалитета.

Центральным моментом встречи стало вручение удостоверений «Почетный гражданин города воинской славы Малгобек». Этого высокого звания удостоены заслуженный работник культуры республики, композитор, автор гимна города «Славим тебя, Малгобек», руководитель вокально-инструментального ансамбля «Престиж» Александр Чередниченко и директор историко-краеведческого музея Дома культуры сельского поселения Сагопши Курейш Евлоев.

Мэр сердечно поздравил новых почетных граждан с заслуженным признанием, пожелав им дальнейших успехов в работе на благо родного города.