Почтальон из Сунжи Ингушетии стала лучшей в профессии

Как сообщили газете «Ингушетия» в УФПС республики, впервые за звание победителя боролись представители сразу пяти профессий: почтальоны, операторы, начальники почтовых отделений, водители и сортировщики.

На состязания из городов и сел Ингушетии съехались 20 сотрудников Почты России.

«Это люди, которые контактируют с клиентами, от их работы напрямую зависит скорость и качество обслуживания. Поэтому так важно, чтобы они выполняли свои обязанности на высоком уровне. Повышать свою квалификацию и пройти обучение в Почте России — это уже традиция, а участие в таких конкурсах и уж тем более победа — это доказательство высокого профессионализма», — отметил директор УФПС Ингушетии Ислам Гагиев.

Победителем в номинации «Лучший почтальон» стала Диана Сигаури из г. Сунжи (отделение 386203). Звание «Лучший водитель» присудили Хаважу Озиеву, водителю почтовой автоколонны г. Малгобека. Лучшим почтовым оператором по итогам конкурса назвали Динару Узиеву из Пседаха (отделение 386332). Первое место среди начальников почтовых отделений завоевал Руслан Муружев из Малгобека (отделение 386302). Тройку лидеров среди сортировщиков возглавил Тимур Султыгов из участка сортировки и обработки почтовых отправлений и печати г. Назрани.

Отмечается, что победителям конкурса вручили ценные подарки от профсоюза связи России. Лидерам в каждой из профессий предстоит принять участие в макрорегиональном этапе СКФО, который состоится накануне Дня российской почты. А победители макрорегиона Северный Кавказ примут участие в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства.