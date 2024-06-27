Подаренную Главой Адыгеи спортплощадку открыли в селе Алхасты Ингушетии

«Наши народы связывают вековые, теплые и искренние отношения. И этот подарок — яркий пример дружбы и взаимопомощи», — отметил, принимавший участие в церемонии, руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Он выразил уверенность, что новая площадка станет центром притяжения для любителей спорта и здорового образа жизни.

«Здесь можно будет заниматься воркаутом, командными играми и просто весело проводить время на свежем воздухе», — добавил Глава республики.

Открытый спортивный комплекс включает в себя зоны для занятий волейболом, баскетболом и воркаутом. Здесь установлены разнообразные спортивные снаряды, включая турники, брусья, скамьи, шведские стенки, перекладины и др. На территории уложено травмобезопасное напольное покрытие.

На площадке будут проводиться регулярные массовые соревнования, что позволит активнее вовлекать людей в спорт.