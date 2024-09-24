Подготовку к отопительному сезону обсудили в правительстве Ингушетии 

По информации министерства энергетики и ЖКХ республики, в муниципалитетах идет подготовка снегоуборочной техники, котельных центрального теплоснабжения, многоквартирных домов и водопроводных сетей. Также заготавливается соляно-песчаная смесь.

Организации газового и электрического снабжения проводят плановые ремонты сетей и обрезают деревья вблизи линий электропередачи.

Премьер отметил, что до наступления холодов осталось немного времени. Он подчеркнул важность заблаговременной подготовки коммунальных объектов к осенне-зимнему периоду и призвал устранить все замечания федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Владимир Сластенин заявил о необходимости получить паспорта готовности в установленные сроки. Это позволит обеспечить безаварийное прохождение нового отопительного сезона.

Напомним, что в пяти муниципальных образованиях республики есть шесть котельных централизованного теплоснабжения. Они отапливают 54 многоквартирных дома и семь социальных объектов. Отопительный сезон в регионе обычно начинается 15 октября.