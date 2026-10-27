Полиция Ингушетии проверяет обстоятельства гибели водителя и пассажира в ДТП 

Отмечается, что авария произошла на автодороге «Плиево — Средние Ачалуки». Мужчина за рулем Lada Kalina не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет. От полученных травм он и пассажир скончались на месте происшествия.

На место ДТП незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе разбирательства было установлено, что погибший водитель ранее находился в федеральном розыске.

Автомобиль помещен на специализированную стоянку отдела полиции. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.