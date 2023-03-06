Многие аналитики задаются вопросами: что готовится и назревает на юге евразийского пространства, и не выигрывает ли за счёт славянского конфликта старый геополитический оппонент России — Турция? Концепцию российского евразийства, в том числе и экономическую, многие подвергают критике, считая, что это не спасение от другого, по сути дела, евразийского проекта — пантюркизма. Учитывая сегодняшнюю борьбу за энергетические и другие природные ресурсы, с «российским» евразийством вполне может конкурировать «тюркский». В последнее время внешнеэкономическая политика официальной Анкары даёт понять, что Турция постепенно отходит от концепции развития, заложенной Ататюрком, заключающейся в том, что страна должна существовать в признанных миром границах, не пытаясь расширить своё влияние за их пределы.

Несмотря на периодические турбулентности в социально-экономической сфере и политическую нестабильность (сегодня к ним добавились природные катаклизмы), Турция долгие годы не жалела денег на культурные проекты, продвигающие концепцию единства всех тюркоязычных народов. Конечно же, подразумевается, что ядром этого объединения должна стать Анкара (или Стамбул).

К примеру, в лихих 90-х в Чувашии особой популярностью пользовался чувашско-турецкий лицей (в конце концов перепрофилированный). Его заморские организаторы заверяли, что хотят лишь укрепления дружбы между народами и расширения культурных связей. Однако выяснилось, что турецкие «учителя» усиленно внедряли в юные умы идеи объединения тюркоязычных народов, включая чувашей и соседних татар с башкирами, в единое государство. Разумеется, под покровительством Турции. И таких учебных заведений Турции открыла сотни в странах, на которые положила глаз.

Словом, многовекторная политика Эрдогана, в том числе и «мягкой силы», принесла кое-какие плоды. Так, на улицах столицы грузинской Аджарии Батуми все чаще слышится турецкая речь, давно находится под сильным турецким влиянием Азербайджан, где внедрены турецкие стандарты образования и воспитания. В результате, популярность получил лозунг «Турция и Азербайджан — два государства, но один народ».

Но интересы Эрдогана простираются гораздо дальше тесной дружбы с Баку. Будучи еще премьер-министром, на съезде тюркоязычных государств и народов (а это еще почти вся Средняя Азия), где были и представители Чувашии, Башкортостана и Татарстана, он предложил создать Содружество тюркоязычных государств, чтобы подготовить условия для их экономической интеграции и позволить им выступать на международной арене с единой позиции. Став президентом, Эрдоган заговорил о необходимости формирования Объединенной армии Турана, своего рода «тюркского НАТО». Великий Туран, по мысли авторов этого геополитического проекта, представляет собой весь тюркский мир от Средиземноморья до омывающего берега Якутии Северного Ледовитого океана, включая Алтай — легендарную прародину тюрков. Разумеется, первую скрипку в этом гигантском объединении должна играть возрожденная Блистательная Порта. Появилась декларация «Видение тюркского мира до 2040 года», а также «карта турецкого мира».

Стоит напомнить, что отношения России с Турцией с самого начала двусторонних контактов были, мягко говоря, напряженными. Османская империя неоднократно поддерживала крымских татар в опустошительных походах против России. По сути, Крым и был завоеван Россией из-за этих наглых, бесконечных вылазок. Хотя еще в X веке киевский князь Святослав Игоревич там разгромил хазар, а князь Владимир взял Херсон, где и принял христианскую веру. В XI веке восточная часть Крыма вообще входила в состав русского Тмутараканского княжества. В 1568 году началась первая в серии из 13 русско-турецких войн. Из них 8 были в целом успешны для России.

С таким «партнером», понятное дело, нужно держать ухо востро. Нельзя не заметить, что и сегодня Турция придерживается выжидательной позиции в СВО, как «союзники» СССР в годы ВОВ. Так что России все же придется осознать, что у нее только два союзника — армия и флот. Ясно, что мечты о Великом Туране можно воплотить, только развалив Россию. Но вряд ли Россия согласится с такой перспективой.

История показывает, что западные державы постоянно стремились к сдерживанию России, противодействуя росту ее влияния активной поддержкой Османской империи, власть которой в пору ее зенита распространялась на Балканы, Северное Причерноморье, Крым и Кавказ. Когда создавались соответствующие военно-политические условия, западные державы переходили от политики сдерживания к политике наступления и отбрасывания, к политике расчленения и разрушения российского государства. В осуществлении этой геостратегической задачи Турции отводилась особая роль. В XX в. первые масштабные попытки расчленения и разрушения российского государства были предприняты во время Первой и Второй мировых войн, когда Германия и Турция дважды заключали военно-политический союз, предусматривавший установление «непосредственного соприкосновения» Турции с тюркским населением Российской империи (1914-1917) и Советского Союза (1941-1944), что означало поддержку будущей территориальной экспансии для реализации планов пантюркизма.

Выгодное геостратегическое положение на стыке Европы, Азии и Африки, на пересечении важных международных сухопутных, морских и воздушных коммуникаций, наличие общей границы со странами, входящими в СНГ и располагающими богатыми сырьевыми ресурсами и, наконец, членство в НАТО — всё это в значительной мере определяет место Турции в системе международных отношений, вызывает повышенный интерес к ней со стороны ведущих стран Запада. Прежде всего — Штатов, которые видят в Турции военно-стратегический плацдарм для продвижения своих экономических, политических и военных интересов, организации подрывной деятельности против России, вытеснения ее из зоны традиционного влияния и развала ее территориальной целостности.

Сегодня не поддающийся убедительным разумным объяснениям и логической аргументации упрямый натиск Турции в продвижении идеи возрождения Великого Турана уже вызывает подозрения у руководства государств с тюркским населением. Вера центральноазиатских стран в искренность намерений «братского» партнера еще в нулевых была вдребезги разбита реалиями коррупционных скандалов вокруг осуществляемой Анкарой технической помощи, поставок в эти страны списанного с производства в самой Турции западного технологического оборудования и оставшихся на бумаге инвестиционных проектов и обязательств. Зацикленность турецких специалистов на идеологии в ущерб образованию начала настораживать «братьев». В результате первоначальный их интерес к Турции ослабел, перспектива получить нового «старшего брата» в виде Турции их не вдохновляет, а ее мутная внешняя политика отталкивает. Оказалось, что идеология в кризисных обстоятельствах куда слабее экономики, что пресловутому «голосу крови» люди предпочитают давние традиционные связи с соседями.

Забавно, что даже в событиях с попыткой госпереворота в Казахстане в январе прошлого года ведущие политики Турции умудрились узреть провокацию России. Так, главный советник президента Эрдогана Ихсан Шенер на конференции «Мы не позволим забыть 15 июля» обвинил Россию в оккупации Казахстана. «Россия не просто воспользовалась кризисом, а банально спровоцировала его» (цитата из газеты Cumhuriyet от 10 января 2022 г.). Автор публикации в крупнейшей турецкой газете видит за событиями в Казахстане руку Москвы: мол, это Кремль всё сделал для того, чтобы мирные акции протеста превратились в хаос и погром: «Страна как будто была поставлена перед свершившимся фактом, задачей которого было призвать в страну ОДКБ, Организацию Договора о коллективной безопасности!». «Митинги были предлогом, фактически был подготовлен задел для российского вторжения в страну. Разве не русские должны были готовить акции протеста, раздавать людям оружие, открывать огонь из окон и, наконец, призывать себя «спасти Казахстан от хаоса, в который он впал»?!» — раскрывает секреты турецкая Yeni Safak. «Мы не позволим забыть 15 июля...». Смешно. Это «спасибо» за помощь России в предотвращении переворота в самой Турции 15-16 июля 2016 года!

В общем, Турция была оскорблена тем, что братский Казахстан обратился не к ней, а к соседям, с которыми имеется оборонительный договор. А после того, как вызванные на помощь российские войска через несколько дней вернулись в места своей дислокации, обвинения в адрес нашей страны почему-то прекратились.

Надо сказать, что в эрдогановской концепции единого тюркского мира среднеазиатским соседям России отводится ключевая роль. И дело не только в их огромных территориях, природных богатствах и стратегическом расположении. Дело еще и в идеологии. Исторический Туран, родина тюрок, возвращение которой является важнейшей частью пантюркистской доктрины, — это современный восточный Казахстан. А в него входит часть Алтая — прародина тюркских народов и обитель духов предков, настоящий святой Грааль пантюркистской мифологии.

«Именовать народы, представляющие великий тюркский мир, исконным названием с приставкой «тюрко-» (тюрко-татары, тюрко-саха, тюрко-чуваши, тюрко-хакасы, тюрко-ногайцы, тюрко-кыргызы и т. д.). Впредь предлагается во всех документах государственных и общественных организаций народы, представляющие тюркские этносы, именовать в сочетании со словом «тюрко-»».

Нет, это не шутка такая: это официальная резолюция 12-го курултая Международного объединения тюркской молодежи, состоявшегося в Стамбуле. Да, безусловно, народы должны знать свои корни, чтить предков. Но разнузданный национализм всегда приводит к одному итогу — войнам, по окончании которых никто уже и не помнит, с чего беда начиналось.

Сегодня на базе Алтайского госуниверситета действует научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии «Большой Алтай», который занимается продвижением на международном уровне альтернативной пантюркизму тюркологической теории «Алтайской цивилизации», базирующейся на положениях о нахождении прародины тюрков в саяно-алтайском регионе и позиционирующей нашу страну как гаранта сохранения самобытности, культуры, языка и традиций тюрских народов.

По состоянию на прошлый год сотрудники центра планомерно осуществляли многоуровневое международное образовательное и научное сотрудничество с научно-образовательными центрами стран Большого Алтая и Центральной Азии в области тюркологии и алтаистики для повышения значения Большого Алтая в зарождении и развитии тюрских народов, обеспечения научно-образовательной интеграции ЦАР и РФ. Помимо Республики Казахстан и Кыргызской Республики, руководство центра укрепляет партнерские связи с представителями Узбекистана и Азербайджана, где традиционно сильны протурецкие позиции.

В 2022 году центром реализовано шесть экспедиций, три из которых археологические — в Казахстане и Республике Алтай, две этнографические — в Кыргызстане и Республике Алтай, одна музеологическая — в Алтайском крае, Республике Алтай, Восточном Казахстане и Кыргызстане. Реализованы летняя и осенняя школы молодых тюркологов, участниками которых были студенты образовательных учреждений Казахстана и Кыргызстана. Проводится другая научно-исследовательская работа.

В настоящее время учеными центра завершается подготовка к изданию первого тома пятитомника, посвященного ранней истории тюрков. В указанном научном труде обобщены имеющиеся наработки по данной теме международным коллективом авторов. В целях популяризации деятельности центра в международном сообществе монография планируется к изданию, в том числе на английском языке.

При активном содействии сотрудников центра на базе АлтГУ реализуется программа подготовки по направлению «тюркология», учащиеся которой активно привлекаются в выездные археологические и этнографические школы. Имеющиеся наработки, а также перспективы дальнейшего сотрудничества обсуждаются в рамках конференций и форумов, на регулярной основе организуемых центром. Там происходит обмен опытом, вырабатывается тактика дальнейших научных изысканий, осуществляется подбор перспективных авторов для совместных обобщенных трудов. По итогам проведенных конференций редакторская группа центра формирует итоговые сборники с тезисами.

Огромный интерес к деятельности центра проявляет и арабский мир. В частности, недавно в лондонской арабоязычной газете Al-Quds Al-Arabi вышла статья под названием «Москва в ответ Анкаре: «Большой Алтай» вместо «Турецкого национализма». Всё это свидетельствует о том, что тюркоязычные народы России сами в состоянии распоряжаться своей судьбой без назойливых советов извне. Так что благоразумнее Турции и ее «султанам» жить с Россией в мире и согласии, получать дешевый газ, от которого по настоянию уже своих «братушек» из США отказалась Европа, использовать для наживы российское зерно, другие наши ресурсы. И наконец-то осознать, кто друг, а кто враг.