Эксперты отмечали, что тогда в республике нужен был авторитетный человек, профессионал, который будет уделять внимание в первую очередь вопросам единения народа. Поэтому назначение означало — доверие главы государства к Махмуд-Али Калиматову, ранее показавшему себя принципиальным сторонником приоритета закона.

На 58-м внеочередном заседании Народного собрания региона в ходе тайного голосования 27 из 31 депутата парламента поддержали кандидатуру Махмуд-Али Калиматова. 8 сентября 2019 года состоялась церемония инаугурации избранного Главы республики.

Отметим, что до своего избрания руководитель Ингушетии не предпринимал резких движений, скажем так. Он спокойно наблюдал, изучал обстановку. Махмуд-Али Калиматов, не торопя события, сумел наладить конструктивную работу с бизнесменами, политиками, лидерами общественного мнения, направив их в русло здравых правовых отношений. Сразу дал понять, что исходить надо из реальных возможностей, а не обещать «золотые горы».

В одном из своих интервью Глава заметил, что «созидание — это долгосрочный и трудоемкий процесс», здесь нужны последовательные действия. Что и делалось все эти годы, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса, санкций недружественных стран и, наконец, специальной военной операции на Украине, которая продолжается.

Напомним, что Ингушетия смогла сократить общий долг региона с 11,8 млрд рублей в 2019 году, до 3,4 млрд рублей по настоящее время. Республика лидирует в СКФО по росту промышленного производства — он составил 10,8%. О повышении инвестиционной активности свидетельствует и рост числа субъектов МСП, составивший 11,8% (до 5 465 единиц), среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего бизнеса выросла на 22% (7644 человека), а число самозанятых граждан увеличилось в 3,7 раза и составило 9,4 тыс. чел.

По динамике роста сельскохозяйственного производства регион также занимает первое место по СКФО. В 2022 году объем выпуска сельскохозяйственной продукции составил 19,5 млрд рублей, что на 9,3% больше, чем в предыдущем году. Республика производит мясо, молоко, яйца, зерновые, подсолнечник, картофель и овощи. Производство всех этих продуктов выросло на 6,6%.

Благодаря договоренности Махмуд-Али Калиматова и основателя фонда «Сафмар» мецената Микаила Гуцериева, этот известный предприниматель вкладывает средства в развитие горной части республики, что способствует привлечению туристов. Ожидается, что турпоток в текущем году увеличится на 10 тыс. человек. Идет реконструкция башенных комплексов, высокогорного детского оздоровительного лагеря «Эрзи», строятся зоны отдыха для туристов, намечено возведение социальных объектов.

Помимо этого, в текущем году на средства фонда «Сафмар» реконструируются 40 мусульманских и христианских кладбищ, ранее закуплен амбулифт для аэропорта «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова. Спецтехника имеет огромную ценность для всей республики, поскольку существенно облегчил перелеты жителям с ОВЗ, а также подготовку к рейсам работникам воздушной гавани.

Также был закуплен трансформатор за 37,5 млн рублей для улучшения энергоснабжения в городе Сунжа и Сунженском районе.

В республике строятся школы, детские сады, сельские ДК, благоустраиваются общественные территории.

При этом Глава Ингушетии, как и в первые дни своего назначения, не устает отмечать, что главными условиями реализации всех планов по развитию региона он считает «стабилизацию общественно-политической ситуации в республике, обеспечение единства и сплоченности народа».