«Они посетили Мемориал памяти и славы в сопровождении председателя правительства Владимира Сластенина и мэра Назрани Урусхана Евлоева. Для гостей провели экскурсию, в ходе которой подробно рассказали об уникальности комплекса, посвященном важнейшим событиям в истории ингушского народа», — сказал собеседник издания.

Памятники и скульптурные композиции комплекса, по словам экскурсоводов, отражают исторические события и представляют выдающихся личностей, внесших значительный вклад в становление и развитие ингушской государственности в различных сферах.

В центре музея под открытым небом находится мемориал «Девять башен», воздвигнутый в память о жертвах репрессий и депортации народов. На мемориальных плитах высечены имена Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, видных российских и ингушских общественно-политических деятелей, внесших большую лепту в создание Ингушетии. Почетное место среди них занимают имена патриарха Московского и всея Руси Алексия II и известного академика Дмитрия Лихачева.

Мемориал памяти и славы открыт в 2012 году к 20-летию образования Ингушетии. Памятники и скульптурные композиции комплекса отражают исторические события и представляют выдающихся личностей, внесших значительный вклад в становление и развитие ингушской государственности в различных сферах. Хронологически включает в себя этапы от вхождения в состав России до сегодняшнего дня.

Мемориал украшен садово-парковыми зонами, состоящими из цветочных клумб и вечнозеленых насаждений. На его территории действуют четыре каскадных фонтана. Комплекс состоит из более десяти композиционных частей. В память о жертвах репрессий и павших героях гости возложили цветы к Вечному огню.

Представили генерального консульства поблагодарили сотрудников исторического музея за гостеприимность, пожелали дальнейшего развития и процветания Ингушетии.

В рамках визита они побывали и в главном вузе Ингушетии. Во встрече со студентами ингушского госуниверситета приняли участие первый вице-премьер Олег Фурсов, министр экономического развития Эсет Тумгоева.

Ректор ИнгГУ Фатима Албакова отметила, что у студентов из Узбекистана нет проблем с учебой и дисциплиной. Она также рассказала членам представительной делегации об истории становления вуза и о готовности университета принять студентов ближнего зарубежья, в том числе и Узбекистана.

Ингушский государственный университет — один из самых молодых вузов в России. Первоначально ИнгГУ размещался в непредназначенных для учебного процесса казармах, оставшихся от военного аэродрома в станице Орджоникидзевская, площадью всего в 1,8 тыс. кв. м, в которых размещались 250 студентов первого набора.

Университет стал научно-образовательным центром региона с развитой и высокотехнологичной инфраструктурой, соответствующей всем требованиям, предъявляемым к высшим учебным заведениям России. С 2001 года практически каждый год вуз вводил в строй новые корпуса, активно расширял свое участие в образовательной и научной жизни не только России, но и зарубежья. Ученые ИнгГУ получили в свое распоряжение современные лабораторные комплексы, многократно возросла издательская деятельность.

Состав университета увеличился до 11 факультетов, 43 кафедр, создан инжиниринговый центр, институт социальных исследований, научная библиотека, центр повышения квалификации и переподготовки кадров, региональный центр содействия трудоустройству выпускников, ингушское отделение Российского союза молодых ученых. Открыт диссертационный совет по филологическим наукам.

Гости поблагодарили руководство учебного заведения за условия, которые обеспечивают достойное образование студентов из Узбекистана.

Очередным пунктом их визита делегации стал этнографический музей в стометровой башне Согласия. Сотрудники центра культуры, спорта и туризма" Магаса провели для них экскурсию.

Этнографический музей, открывшийся в апреле 2019 года, в день торжеств по случаю 25-летия возрожденного ингушского Магаса и 1076-летия древнего города, Международным агентством регистрации рекордов признан самым высоким в мире.

Зарегистрированная высота составляет 99,97 метра.

Музей расположен в здании Башни согласия — увеличенной в четыре раза копии средневековой ингушской боевой башни, которая была построена в 2013 году на площади Алания в столице республики.

Он разбит по этажам, каждый из которых имеет свое предназначение. Первый этаж музея выполняет функцию ознакомительного характера, на стенах размещены картины в хронологической последовательности исторического развития Ингушетии.

На втором этаже создан зал заседаний Совета старейшин тейпов, на четвертом и третьем этажах отражен период средневековья — воссозданы условия быта и жизни средневековых ингушей, их жилища со всеми настоящими предметами быта, которые некогда использовали предки. А на пятом этаже расположена одна из самых высоких смотровых площадок на Северном Кавказе.

Музей выполняет функцию просвещения, стал местом хранения древних артефактов.

Его открытие содействует популяризации истории и этнографии Ингушетии.

«Восхитительный вид, увлекательная экскурсия не оставили равнодушными никого. Наши гости остались под хорошим впечатлением и обещали вернуться к нам еще раз. После завершения экскурсии гости выразили признательность столичным властям за оказанный теплый прием», — рассказал нашему изданию представитель центра.