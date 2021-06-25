С докладом о проделанной работе выступил депутат сельского поселения Чемульга, глава этого села Ахмед Амриев. Основной акцент был сделан на изменениях, произошедших в селе под его руководством. Так, в Чемульге в текущем году заменено старое уличное освещение на современные светодиодные лампы, обновлены дороги на нескольких улицах, в том числе проложено дорожное полотно в труднодоступные места, произведен ремонт администрации села, состоялось открытие Дома культуры, в селе периодически проводятся благотворительные акции. Кроме того, в скором времени в сельском поселении планируется благоустройство родника и парковой зоны, устройство дополнительного освещения.

Затем с отчётом перед собравшимися выступил глава сельского поселения Алхасты Расул Фаргиев. Он подчеркнул, что в сельском поселении за истекшие годы проведены работы по укладке и ремонту дорожного полотна, реализована программа «Формирование комфортной городской среды», благодаря которой в селе появилось мини-футбольное поле, произведена установка фонарных столбов, строительство стоянки, установка урн и скамеек.

В ходе встречи депутатов с населением свои отчеты представили представители сельских поселений Аршты, Нестеровское, Берд-Юрт, которые также рассказали об изменениях в селах за прошедшие годы.

Как отметили в региональном отделении «Единой России», в свою очередь сельчане смогли задать представителям власти много вопросов, большинство из которых были зафиксированы для дальнейшего рассмотрения и решения.