В пятерку лидеров «Единой России», по предложению Президента России Владимира Путина, вошли министр обороны страны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и сопредседатель ОНФ Елена Шмелева.

Глава российского государства считает, что в списке должны быть и политические тяжеловесы, и люди относительно новые, что так и есть. В пятерке лидеров федерального списка яркие общественники и уважаемые управленцы.

«Единая Россия» должна брать на себя ответственность и вести за собой, действовать энергично и настойчиво, считает Путин. По его словам, у партии ключевая роль при консолидации вокруг общенациональной повестки.

«Стратегические цели и планы обозначены в указах и конкретизированы в Послании Президента Федеральному собранию. В их реализации принимают участие все парламентские партии, общественные организации, структуры гражданского общества. И такая консолидация вокруг общенациональной повестки — наше важнейшее достояние. Но «Единой России», как партии большинства, принадлежит здесь ключевая роль», — сказал глава государства, выступая на съезде единороссов.

Как отметили в пресс-службе ВПП, «Единая Россия» — партия общества, представляющая основные социальные группы, отражающая актуальные для людей социальные запросы и выдвигающая в Госдуму представителей соответствующих социальных сред.

«Партия должна вести за собой, быть в авангарде, работать больше и лучше, чем другие, а также действовать энергично и предельно настойчиво. Для этого в законодательной сфере и в повседневных делах нужно быстро и четко решать вопросы, которые волнуют граждан. Необходимо достигать предметных результатов, дорожить доверием людей, беречь и укреплять его постоянно», — считает Путин.

Он напомнил, что «Единая Россия», прежде всего, партия социальной направленности, о чем говорят законопроекты, которые вносят на рассмотрение депутаты от «Единой России» на федеральном и региональном уровне.

«Инициативы волонтерских, экологических, правозащитных организаций также получают содействие партии», — отметил Президент России.

По его словам, «Единая Россия» всегда стремилась строить работу, опираясь на механизмы обратной связи.

«Это чрезвычайно важная составляющая любой политической работы. И потому уверен, что предложения и наказы, прозвучавшие в ходе регулярных встреч с гражданами в рамках предварительного голосования, и в рамках масштабного социального онлайн-форума, проведенного в декабре прошлого года, обязательно найдут отражение в вашей предвыборной программе. А также станут для нее основой и будут реализованы на практике», — сказал Путин.

В основе предвыборной программы партии — Послание Президента Федеральному собранию. Программный документ будет доработан с учетом предложений граждан. Программа «Единой России» на выборах в Государственную Думу станет по-настоящему народной, подчеркнули в пресс-службе ВПП.

Также там напомнили, что список «Единой России» после проведенных 24-30 мая праймериз обновился более чем на 50%.

«Выдвижение на самые ответственные направления работы молодых людей, доказавших свою самостоятельность, ответственность в волонтерской и общественной деятельности, в госуправлении и бизнесах, социальной сфере и науке и впредь должно быть для партии одной из самых ключевых задач. Потому что речь идет о будущем России, о преемственности в ее развитии», — подчеркнул, выступая на съезде, Президент Владимир Путин.

Напомним, в XX съезде «Единой России» приняли участие Президент России Владимир Путин, председатель партии Дмитрий Медведев, высшее руководство партии, главы регионов, секретари региональных отделений, делегаты. Совместное заседание Высшего и Генерального советов «Единой России» провел Медведев.

На мероприятии в связи со сложной эпидемиологической ситуацией соблюдаются максимальные меры безопасности. Для этого количество делегатов и гостей было сокращено втрое, все участники накануне прошли ПЦР-тестирование и предъявили при регистрации справку об отсутствии Covid-19. Также на площадке съезда дополнительно были организованы пункты экспресс-тестирования и консультирования по вакцинации. Использование средств индивидуальной защиты было обязательно для всех участников мероприятия — им выдавали защитные маски, которые обновлялись каждые полчаса. Также строго соблюдались нормы социального дистанцирования и дезинфекции помещений.