Выступивший с отчетным докладом секретарь ИРО партии Магомет Тумгоев в своей речи отметил важность усилий единороссов Ингушетии по оказанию помощи жителям Донбасса и освобожденных территорий, являющихся сегодня полноценными субъектами федерации. Он также рассказал о всесторонней поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

— Оперативный штаб функционировал в начале СВО круглосуточно, сейчас же работает в течение светового дня, — подчеркнул Магомет Тумгоев. — Было проведено более десяти заседаний. В течение всего этого времени жители республики, депутаты всех уровней, сенаторы от Ингушетии, местные отделения партии, ее активисты, общественные организации, в общем все, кто душой болеет за наших ребят в зоне СВО приносили в штаб продукты питания, предметы первой необходимости, одежду, медикаменты. Всего направлено около 250 тонн гуманитарной помощи.

Еще одной темой доклада стали предстоящие весной 2024 года выборы Президента России.

— В ближайшие дни Совет Федерации объявит дату выборов Президента России, — сообщил спикер. — С этого момента официально начнется президентская выборная кампания. Нам с вами предстоит ответственная и объемная работа. Партия всегда проводила выборы на достойном уровне. Наша главная цель — обеспечить победу кандидата, поддержанного партией. У меня нет сомнений что мы справимся с этой задачей.

В завершении хотелось бы сказать, что за последние несколько лет вокруг нас и в мире многое изменилось и продолжает меняться с невероятной скоростью. Однако, два фактора для нас остаются неизменными — это наш твердый настрой объединять общество вокруг нашего Президента и нашей Победы. И мы будем продолжать эту работу с каждым днем с новой силой.

В рамках конференции была проведена также ротация членов регионального политического совета, его президиума и контрольной комиссии.

В результате проведенного голосования в состав республиканского политсовета вошли Розат Долгиева, Амиран Измайлов, Ибрагим Картоев, Муса Мархиев и Белан Хамчиев. В Президиум политсовета вошли Зайт Орцханов, Розат Долгиева и Ибрагим Картоев.

В качестве членов региональной контрольной комиссии были доизбраны Антонина Хасиева и Хусен Газдиев.

Завершающим вопросом повестки дня конференции стало избрание делегата на XXI съезд партии «Единая Россия» который пройдет в середине декабря в Москве. На главный форум единороссов России от Ингушетии, собравшиеся единогласно решили отправить Аду Газдиеву, являющуюся депутатом горсовета Магаса пятого созыва и директором лицея-детского сада столицы республики.