Двухэтажное здание в скором времени примет 10 детских групп. Здесь есть спортивный и актовый залы, медпункт, пищеблок, а также служебно-бытовые и вспомогательные помещения. Детский сад оснастят пассажирским лифтом. Объект планируют сдать в строй в марте.

По итогам мониторинга участники провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории Малгобекского района.

Напомним, что в рамках проекта «Партийный десант» представители «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты партии организуют мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников.