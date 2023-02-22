Партийный десант
Единороссы Ингушетии проверили ход строительства детского сада в селе Пседах
В одном из самых отдаленных сельских поселений Ингушетии Пседахе практически завершено строительство детского сада на 220 мест. Качество возведения объекта в рамках проекта «Партийный десант» проверили депутаты Народного собрания Мустафа Цуров, Харон Саутиев совместно с секретарем местного отделения партии «Единая Россия» в Малгобекском районе Корейшем Гулиевым и главой с. п. Пседах Асхабом Узиевым.
Двухэтажное здание в скором времени примет 10 детских групп. Здесь есть спортивный и актовый залы, медпункт, пищеблок, а также служебно-бытовые и вспомогательные помещения. Детский сад оснастят пассажирским лифтом. Объект планируют сдать в строй в марте.
По итогам мониторинга участники провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории Малгобекского района.
Напомним, что в рамках проекта «Партийный десант» представители «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты партии организуют мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников.