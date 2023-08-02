С просьбой оказать помощь в приобретении оборудования к руководству региона обращался командир корабля капитан второго ранга

Александр Ермоленко, сообщили в пресс-службе руководителя субъекта.

«Власти республики отреагировали на обращение. В кратчайшие сроки все необходимое для поддержания корабля в надлежащем виде было закуплено по поручению Главы региона Махмуд-Али Калиматова. Экипаж обеспечен техническими средствами, специальной краской для антикоррозионной обработки судна, строительными пылесосами, электроинструментами, оборудованием для приготовления пищи. Благодаря помощи от региона обновлено оборудование, которое чаще выходило из строя», — отметил Джамбулат Оздоев.

По его словам, помимо этого, ингушская делегация повезла для военнослужащих продукцию птицеводческого комплекса «Южный» и мясоперерабатывающего комбината «ЭкоМуслимПродукт»: различные колбасные изделия, копчености, тушенку, а также свежий горный мёд, грецкие орехи и другие продукты в качестве гостинцев.

«Мы приехали в город-герой Новороссийск на празднование Дня Военно-морского флота России. Встречались с экипажем, средним и высшим командным составом МРК, они все очень рады, уже успели оценить ингушский мед, продукцию от наших производителей. Губернатор Краснодарского края, мэр Новороссийска, командование поблагодарили нас за помощь и внимание. У нас также была встреча с начальником Новороссийской военно- морской базы Виктором Кочемазовым. Он выразил признательность Главе республики, попросил передать ему книгу об истории базы с дарственной подписью начальника», — сказал Джамбулат Оздоев.

Глава ингушской делегации зачитал поздравительный адрес, направленный командиру малого ракетного корабля «Ингушетия».

В нем говорится: «Уважаемый Александр Геннадьевич! Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице экипаж малого ракетного корабля «Ингушетия» с Днем Военно-морского флота Российской Федерации!

Флот России — главная сила военно-морского потенциала, гордость и слава нашего государства. Во все времена он надёжно стоит на защите нашей Родины, а военные моряки всегда славились своим профессионализмом, доблестью, бесстрашием и готовностью жертвовать собой ради жизни других.

Переполняет чувство гордости, что экипаж малого ракетного корабля «Ингушетия» сегодня успешно выполняет боевые задачи специальной военной операции на Украине, вносит достойный вклад в общее дело Военно-морского флота по защите и охране морских границ нашей Родины, укрепление военной безопасности РФ. Мы искренне радуемся вашим успехам и победам. Уверен, что ваши мужество, воинское мастерство, верность и преданность Родине будут и впредь способствовать успешному выполнению стоящих перед вами боевых задач.

В этот праздничный день от всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, выдержки, бодрости духа и оптимизма, удачи и успехов в выполнении задач по защите морских рубежей, новых побед на благо Великой России!».

Напомним, малый ракетный корабль «Ингушетия» принял участие в военно-морском параде в городе-герое Новороссийске в честь Дня ВМФ, который отмечается 30 июля.

Зрители с восторгом встретили и оценили прохождение катеров с государственным и военно-морскими флагами. Моряки показали возможности тральных сил по поиску и уничтожению морских минных заграждений противника, морской и встречный бой, захватывающую высадку десанта, захват плацдарма, освобождение судна со спасением экипажа и другие яркие и отличные выступления.

Для жителей Ингушетии боевой корабль является предметом особой гордости. Таких боевых единиц, которые стоят на страже мирной жизни российского государства и носят имя республики, немного. Каждый из кораблей свидетельство того, что Россия сильна своим единством, дружбой народов, великой историей.

Спуск на воду восьмого в серии малого ракетного корабля проекта 21631 «Ингушетия» состоялся летом 2019 года на территории Зеленодольского завода имени Горького.