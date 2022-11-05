«Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать», — сказал он.

И Дмитрий Песков, безусловно, оказался прав. Речь, произнесенная 27 октября этого года, стала не просто программной, но мировоззренческой и прикладной.

«Поэтому она действительно стоит того, чтобы ее анализировать. Я думаю, она войдет в золотую десятку выступлений Путина за 22 года», — заявил официальный представитель Кремля.

Напомним, что Владимир Путин, в частности, отметил, что экономический блицкриг Запада в отношении России не удался. По его словам, человечество должно решить — продолжить накапливать груз проблем или вместе попытаться найти их решение.

Конечно, по выступлению Президента России можно написать не одну статью, в этом материале обратим внимание на то, что лидер российского государства убежден, что настоящая демократия в многополярном мире прежде всего предполагает возможность любого народа и общества, любой цивилизации выбирать свой собственный путь, собственную социально-политическую систему.

«Если такое право есть у США, у стран Евросоюза, то оно, безусловно, есть и у стран Азии, у исламских государств, монархий Персидского залива, государств других континентов. Есть оно, конечно, и у нашей страны, у России, и никто никогда не сможет диктовать нашему народу, какое общество и на каких принципах мы должны строить», — подчеркнул Владимир Путин.

Россия заинтересована (и в этом нет никаких сомнений) в гармоничном, безопасном и стабильном развитии стран СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. Наше государство — это надежный, проверенный временем друг, безальтернативный союзник и торговый партнер, на которого можно положиться даже в самой непростой обстановке.

В отличие от России, США и их Европейские союзники, проявляют исключительно утилитарное, потребительское отношение к странам СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, не считаются с их национальными интересами, цинично используют их в противостоянии со своими геополитическими оппонентами, в первую очередь — РФ и Китаем.

«Холодным душем» для западных стран стало переизбрание генсеком ЦК КПК Си Цзиньпина. Как отметили в МИД России — это в полной мере подтвердило его политический авторитет.

«В России заинтересованы в стабильном и процветающем Китае. Желаем нашим партнерам новых успехов и готовы совместно работать в целях дальнейшего укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, упрочения традиционной дружбы между народами наших стран», — подчеркнули в ведомстве.

Еще раз обратимся к речи Путина на итоговой пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он сказал: «Вы знаете, я всегда верил и верю в силу здравого смысла. Потому убежден: рано или поздно и новым центрам многополярного мироустройства, и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем, и чем раньше, тем лучше, разумеется».

Он напомнил, что в России за тысячу лет сложилась уникальная культура взаимодействия между всеми мировыми религиями. Заметил, что традиционные ценности — это не какой-то фиксированный свод постулатов, которых надлежит придерживаться всем. Их отличие от так называемых неолиберальных ценностей в том, что в каждом случае они неповторимы, потому что вытекают из традиции конкретного общества, его культуры и исторического опыта. Поэтому традиционные ценности нельзя никому навязать — их необходимо просто уважать, бережно относиться к тому, что выбирал веками каждый народ.

«Таково наше понимание традиционных ценностей, и этот подход разделяет и принимает большинство человечества. Это закономерно, ведь именно традиционные общества Востока, Латинской Америки, Африки, Евразии составляют основу мировой цивилизации», — подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, мир по своей природе многообразен, и попытки Запада загнать всех под один шаблон объективно обречены, ничего из этого не выйдет.

Президент России считает правильным подумать о том, чтобы структура ООН, в том числе ее Совета Безопасности, в большей степени отражала именно многообразие мировых регионов. Ведь от Азии, Африки, Латинской Америки в мире завтрашнего дня будет зависеть намного больше, чем принято считать сегодня, и такой рост их влияния, безусловно, позитивен.

«Успешная деятельность Евразийского экономического союза, быстрый рост авторитета и влияния Шанхайской организации сотрудничества, масштабные инициативы в рамках «Одного пояса, одного пути», планы многостороннего сотрудничества по реализации транспортного коридора «Север — Юг» и другие, многие другие проекты в этой части мира, уверен, — это начало новой эры, нового этапа в развитии Евразии. Интеграционные проекты здесь не противоречат, а взаимно дополняют друг друга, конечно, если они осуществляются странами-соседями в собственных интересах, а не внедряются внешними силами, чтобы расколоть евразийское пространство, превратить его в зону блокового противостояния», — сказал Владимир Путин.

Несомненно, такой расклад не устраивает Запад, поскольку многим лидерам европейских государств, как правильно заметил Президент России, «мешает убежденность, что европейцы лучше других, что им не пристало участвовать в каких-то начинаниях на равных с остальными. За таким высокомерием они как-то и не замечают, что сами стали уже чужой периферией, превратились по сути в вассалов — часто и без права голоса».

Первый заместитель главы правительства России Андрей Белоусов, выступая на сессии «Новая логистика и транспортные маршруты» ХV Веронского Евразийского экономического форума в Баку, подчеркнул, что для современной России ключевую роль приобретает маршрут «Север — Юг». В связи со смещением центров экономической активности в Китай, страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива исторически сложившаяся транспортная инфраструктура нашей страны требует новых логистических решений.

Маршрут «Север — Юг» с выходом в страны Персидского залива, Индии, Китая, Африки в перспективе может стать реальным конкурентом Суэцкому каналу. Развитие этого коридора сегодня в решающей мере зависит от взаимоотношений России и Азербайджана, а также от взаимоотношений с Ираном.

Между тем, к 2030 году ожидается рост объема российских грузов по коридору «Север — Юг» почти в два раза — с текущих 17 млн до 32 млн т. По словам Андрея Белоусова, в Бакинской декларации от 9 сентября 2022 года отмечено, что к 2030 году провозная мощность западного маршрута этого коридора с текущих 9 млн т должна быть увеличена до уровня не менее 15 млн т грузов.

«Мир на наших глазах входит в новую эпоху. Кто-то говорит о конце глобализации, но правильнее говорить о новом этапе становления многополярного мира. И в этих новых условиях регион Каспийского моря и Закавказья имеет все шансы стать центром экономического роста и процветания. Уверен, что именно устойчивые транспортные, экономические и гуманитарные связи станут основой для этого процветания», — подчеркнул первый заместитель председателя правительства России.

Отметим, что XV Евразийский экономический форум состоялся в Баку 27–28 октября. Участники обсудили практические вопросы и актуальные проблемы в области экономики и финансов, логистики, здравоохранения, экологии, энергетики и технологических инноваций на пространстве Большой Евразии, объединенные глобальной темой «Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека».

То есть, Западу (хочет он того или нет), придется мириться с новыми реалиями. А накачивание Украины оружием только усугубляет и без того не простую для США ситуацию. Как говорится, «за что боролись, на то и напоролись».