Власть

Встреча Махмуд-Али Калиматова с Владимиром Путиным

Глава Ингушетии доложил Президенту России о текущей социально-экономической ситуации в регионе

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Руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов доложил Президенту России Владимиру Путину о текущей социально-экономической ситуации в республике, сообщает пресс-служба главы государства.

Предлагаем вашему вниманию стенограмму встречи, размещенную на сайте Кремля.

В. Путин: Как в республике дела?

М-А. Калиматов: Стабильно.

В.Путин: Я смотрю, у вас и сельхозпроизводство растёт, и промышленное производство подрастает.

М.-А. Калиматов: Сегодня уже могу похвастаться, или как сказать скромнее, что в действительности сельское хозяйство было в запущенном состоянии, много было придуманных всяких кредиторок и ещё чего-то. Мы просто собрали и предложили вариант: у вас 16 ФГУПов — будет пять. Заработали все.

Урожайность была около 15–16, сегодня в республике овёс — более 30 центнеров с гектара, ячмень — около 40, а пшеница — и 40, и 45, а в некоторых районах и больше 50, а по кукурузе мы зашли даже за 75. То есть мы собрали общий урожай зерновых за 280 тысяч тонн, по-моему.
Кроме того, мы повысили [поголовье] мелкого рогатого скота. У нас он был чуть ли не ноль, в ГУПах, я имею в виду. У населения-то у нас до 300 тысяч в целом в республике: КФХ [крестьянские (фермерские) хозяйства], личные подсобные хозяйства. Всё-таки каждый, кто живёт [на селе], сам держит [скот]. И самое главное, мы под контроль взяли выделение удобрений, семян и перевели в юридическую плоскость все отношения.

Представьте себе: в прошлом году праздник — Ураза, а картошка дошла до 80–85 рублей за килограмм. Правительство сработало, мы довели до 17 рублей, 20–25 рублей, сегодня до 30 рублей картошка. И в этом году уже мы увеличили посевные. В первую очередь людям что нужно-то? Корзина продовольственная должна формироваться. Сработали так, что в два раза увеличили на этот год посевные в части картофельных и овощных продуктов. И чтобы сбить цену, очень серьёзную цену, которую поднимали, так скажем, перекупщики, мы стали ярмарки проводить. И мы их за год, 2022 год, по-моему, более тридцати провели.

В. Путин: Очень правильно. Надо только условия создавать для людей.

М.-А. Калиматов: Всё создали. Мы сделали как? Главы районов, городов площадку делают, всё заранее мы планируем и по графику идём. А перед праздниками — Курбан-байрам, Ураза — мы за неделю или за три дня брали и на 15–20 процентов дешевле [продавали], чем на рынке. Я Вам скажу, что это сработало, и очень многие благодарны.

И в силу того, что, так скажем, малоимущих семей немало, мы до двух тысяч [рублей] формировали [продуктовые наборы] мяса, масла и на Курбан-байрам, и на Пасху, на Уразу — каждому поимённо, по семьям. Главы администраций сельских поселений и духовенство привлекали, они давали списки, и мы по районам развозили волонтёрами.
Мы особое внимание уделяем СВО, нашим участникам, каждой семье.

В. Путин: Привлекаете духовенство, да?

М.-А. Калиматов: Духовенство привлекаем, естественно. И особое внимание уделяется тому, что, когда у нас мобилизация была, и сейчас по контракту, мною было принято решение...

В. Путин: Ребята по контракту идут?

М.-А. Калиматов: Идут. Мы приняли решение. Всё-таки что самое дорогое у нас? Земля. Через парламент внесли поправки и выделили землю тем, кто контракт заключает. И кроме того, 100 тысяч рублей. Это было сделано из фонда, у нас есть фонд. И когда приходит человек на службу, оттуда приказ приходит, на довольствие его ставят, подтверждение, — приходится всё-таки правильно юридически делать всё это, — и после этого приглашаем, если женатый, жену, семью, вручаем свидетельство на землю и сумму денег.
В целом общественно-политическая ситуация, социально-экономическая ситуация в республике достойная.

В. Путин: Я знаю. Махмуд-Али, тем не менее стройка немного припала у вас по документам.

М.-А. Калиматов: Имеется в виду [количество] квадратных метров.

В. Путин: Может быть. Но у нас в стране, наоборот, бум строительный.

М.-А. Калиматов: Владимир Владимирович, Вы мне даже в прошлый раз подсказали. Малоземелье — нет у нас возможности строить, у нас же в основном частное. А потом более 500 судов.

В. Путин: А что такое?

М.-А. Калиматов: Беда с землёй.

В. Путин: Нарушений много?

М.-А. Калиматов: Да.

В. Путин: Это всё вещи административного характера. На самом деле то, что Вы говорите по нарушениям в сфере землепользования, — это отголоски того, что ещё было раньше связано с нарушением соответствующих норм и интересов людей. В конечном итоге всё это сказывается.

М.-А. Калиматов: Абсолютно. Всё в наследство досталось. Могу сказать, что при этом правительстве этого не происходит. А наследство попалось: представляете, я недавно получаю решение суда 2016 года, 2012 года — я должен выделить 240 квадратов.

В. Путин: Надо смотреть не формально, с тем чтобы обеспечивать интересы людей, которые проживают на этой земле.

М.-А. Калиматов: Вы знаете, Владимир Владимирович, Вы поставили задачи, и я, и другие руководители субъектов, мы же общаемся, мы видим алгоритм, направление, цели, задачи...

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