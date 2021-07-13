Это связано с увеличением конкуренции на протяжении последних лет на выборах всех уровней в России, считает уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев. По его словам, данную тенденцию отмечают как эксперты, представители общественности, так и рядовые граждане.

По результатам доклада по вопросу политической конкуренции на современных выборах в России, подготовленного Фондом исследования проблем демократии, число кандидатов, выдвигающихся на муниципальные должности, а также на уровне губернаторских выборов в последние годы значительно возросло. По данным, представленным в докладе, на протяжении последних лет в России происходит устойчивое увеличение конкурентности выборов самого разного уровня. Так, количество выдвинутых на выборах глав муниципальных образований за первые пять месяцев 2020 года и 2021 года составило 183 и 369 соответственно; конкурентность на выборах губернаторов в 2020 году составила 147 кандидатов против 122 по сравнению с предыдущими выборами высших должностных лиц в 18 регионах.

Вместе с тем, считает Ибрагим Цечоев, повышается уровень подготовки партий и их профессионализма — по партийным спискам наблюдается большее количество выдвинутых кандидатов при меньшем количестве отказов. Как отмечалось руководством Центризбиркома РФ, несмотря на сокращение количества политических партий в России качество их работы растет, а процент отказов в регистрации кандидатов понижается.

По мнению уполномоченного по правам человека в республике, эти тенденции создают хорошие предпосылки для участия малых партий на выборах в Госдуму, а следовательно, обострения конкуренции и привлечения большего внимания к осенней избирательной кампании.

Не последнюю роль, считает Ибрагим Цечоев, играет позитивная тенденция налаживания работы кандидатов и партий непосредственно с избирательными комиссиями. В настоящее время их более тесное взаимодействие позволяет кандидатам своевременно исправлять ошибки в документах для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатов и дорабатывать их для повторной сдачи. Кроме того, меняются концепции и идеи политических партий, которые все больше привлекают молодой электорат, что является важным качественным изменением.

Также Ибрагим Цечоев отметил повышение избирательной активности граждан, что подтверждается результатами предвыборного голосования посредством единого портала государственных услуг.

«Имея определенный опыт в обеспечении реализации широкого общественного контроля за выборными процессами, в том числе и благодаря координации усилий уполномоченного по правам человека в Ингушетии с Общественной палатой региона, Избирательной комиссией республики, представителями региональных правозащитных организаций, считаю необходимым рекомендовать органам государственной и муниципальной власти, региональным отделениям политических партий РФ, общественным организациям и объединениям активизировать работу по повышению правовой культуры и привлечению жителей Ингушетии к активному участию в выборах, а также способствовать проведению свободных, честных, справедливых и открытых выборов, руководствуясь законодательством, общечеловеческими нормами морали и уважительным отношением ко всем участникам избирательного процесса», — написал в своём обращении Ибрагим Цечоев.