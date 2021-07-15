Понятно, что, когда грядет такое политическое событие, как выборы, подобные «кавказские сайты» с концепцией «свободно обо всем» начинают вклиниваться в этот процесс, чтобы урвать определенные дивиденды. Это стало нормой, как и активно продвигаемый лозунг о том, что «зарабатывать не стыдно» любыми способами.

Обратимся к первому сообщению « кавказского сайта » с кричащим заголовком «Единороссы не доверили Калиматову выборную кампанию». В информации отмечается, что Глава Ингушетии принял участие в XX съезде «Единой России», возглавил территориальную группу партии. А далее такой пассаж: «Но представителей «Единой России» поведет на выборы не сам руководитель республики, а его советник — 78-летний Исса Костоев. Махмуд-Али Калиматов не возглавил список единороссов на выборах в Народное собрание республики. Скорее всего, это связано с низким рейтингом чиновника».

Ну просто классика мелкой пакости: противопоставить руководителю субъекта авторитет представителя из его же команды. Избитый метод, но сайт, видимо, считает его действенным.

Начнем с того, что в Ингушетии даже как-то не обратили внимание на то, что единороссов на выборы поведет не Калиматов, а Костоев. Но это никак не связано с низким рейтингом Главы республики. Мы прекрасно знаем, что практически все руководители субъектов России поддерживают «партию власти», и Калиматов здесь не исключение.

Также известно, что ни один губернатор «переквалифицироваться в депутаты» не собирается. Он возглавляет список единороссов формально, просто для галочки.

Если говорить конкретно об Ингушетии: уж точно рейтинг Главы республики не зависит от того, будет ли он номером один в списке единороссов или нет. Калиматов довольно быстро разобрался в обстановке и хорошо понял, что от политических лозунгов и громких заявлений люди уже устали, им нужна стабильность, необходимо развитие АПК и промышленного производства, они нуждаются в рабочих местах.

Да и говоря откровенно, люди скептически относятся ко всяким рейтингам. В Ингушетии больше обращают внимание на родословную человека, его личные качества и конкретные дела, и у жителей нет оснований считать, что Калиматов больше озабочен своим рейтингом, чем их нуждами. В то же время они понимают и то, что кардинально изменить ситуацию в республике за два года не удалось бы ни одному руководителю, где проблемы копились еще с советских времен.

Теперь мы плавно переходим ко второму сообщению « кавказского сайта ». Здесь тоже довольно пакостно закручено. Заголовок материала такой: «Калиматов не смог устранить дефицит бюджета в Ингушетии». Далее первый абзац гласит: «При этом супруга Главы региона оказалась в числе самых обеспеченных губернаторских жен». И далее опять же: «супруга Калиматова оказалась в топе губернаторских жен по заработку, обогнав даже супругу Кадырова».

Господа, во-первых, завидовать нехорошо, а рыться в чужом кармане — неприлично. Во-вторых, если бы супруга Главы Ингушетии была бы замешана в какой-то истории, а доход был бы незаконным, эту новость изо дня в день смаковали бы всевозможные «кавказские сайты». В-третьих, какое отношение имеет доход супруги Калиматова к тому, что «Ингушетия, республика-банкрот, находится под казначейским управлением», как вы пишете?

Долги, которые имеются у республики, Глава Ингушетии не привез с собой, они ему достались. Более того, за два года руководство республики приняло определенные меры, чтобы снизить эту нагрузку, о чем скажем ниже.

Что такое внешнее управление, о чем трубят интернет-СМИ, газете «Ингушетия» пояснил исполняющий обязанности министра финансов республики Магомет-Шарип Эсмурзиев. Но прежде заметим, что не только Ингушетия оказалась в такой ситуации, а еще ряд субъектов России. (Комментарий руководителя Минфина региона мы приводим не столько для «кавказского сайта», сколько для тех, кого этот портал пытается ввести в заблуждение.)

Эсмурзиев напомнил, что «в соответствии с п. 5 статьи 130 Бюджетного кодекса страны, Минфином России ежегодно утверждается перечень субъектов — получателей дотации из федерального бюджета, к которым применяются дополнительные меры».

«Так, в перечень субъектов, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета, вошли 6 регионов России, в числе которых республики Алтай, Дагестан, Ингушетия, Тыва, Чечня и Камчатский край. К данным субъектам применяются дополнительные ограничения, в том числе передача органу федерального казначейства отдельных функций по санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета, недопустимость проведения кассовых выплат при наличии просроченной кредиторской задолженности по первоочередным расходам и др.», — отметил исполняющий обязанности министра финансов республики.

По его словам, реализация данных мер осуществляется с 1 июня 2019 года.

«Следует отметить, что на 1 июля 2019 года долговые обязательства бюджета республики достигли 11 842,8 млн рублей, в том числе: 3 879,6 млн рублей — бюджетные меры принуждения за нарушения, допущенные при использовании целевых субвенций из федерального бюджета на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно- коммунальных услуг льготным категориям граждан в 2015-2016 годах; 2 138,8 млн рублей — задолженность по бюджетным кредитам, привлеченным в 2015-2017 годах из федерального бюджета; 5 824,4 млн рублей — кредиторская задолженность по принятым и неоплаченным расходным обязательствам 2016-2018 годов», — сказал Эсмурзиев.

Он подчеркнул, что «с 2019 по 2021 год данные долговые обязательства прошлых периодов по состоянию на 1 января этого года сокращены на 4 436,5 млн рублей (с 11 842 8 млн рублей до 7 406,2 млн рублей)».

Отметим, что с просьбой оказать Ингушетии финансовую помощь для погашения оставшихся долгов Глава республики Махмуд-Али Калиматов обращался к председателю правительства России Михаилу Мишустину на двусторонней встрече, в рамках рабочей поездки премьер-министра в Пятигорск в июне текущего года. То есть проблема решается без победных реляций и суеты — спокойно и планомерно.

У Ингушетии, которой и 30 лет еще нет, как субъекту России, «доброжелателей» хватало все эти годы. Жителей республики все время то «учат демократии», то противопоставляют федеральной и региональной власти, то приводят как пример разобщенности. Но при этом никак не получается «размыть» и сделать из ингушского народа население.

«Информационные пакости», наподобие тех, что выкинул «кавказский сайт», они будут и впредь, особенно ближе к выборам. Главное, чтобы мы понимали, зачем и для чего это делается, не подхватывали и не распространяли такие «новости»-полуправду. Не зря говорят, что полуправда хуже откровенной лжи.