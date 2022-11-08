Вспомнил его (анекдот), когда прочитал, что женщины-наемницы из Польши участвовали в украинском наступлении наряду с мужчинами. Об этом РИА «Новости» рассказал российский военнослужащий в Харьковской области.

Он уточнил, что такие факты зафиксировали при наступлении противника на другом направлении.

«Там было очень много наемников. Среди этих наемников даже были польские женщины. Их наши там видели, даже трупы собирали потом», — отметил собеседник агентства.

По его словам, практика показала, что «воевать как мужик, это не каждый может». Случаи, когда противник скидывал с беспилотников на российские позиции боеприпасы от подствольных гранатометов и отправлял женщин в атаку, собеседник РИА «Новости» назвал «крысятничеством».

Как сказал известный сатирик Михаил Задорнов: «Смотришь на европейских женщин, понимаешь — была инквизиция». Тут можно добавить: зришь Лиз Трасс (Англия), Урсулу фон дер Ляйен, Анналену Бербок (Германия), не говоря уже о ставленнице США в Молдавии Майе Санду с глазами Пьеро, от которого сбежала Мальвина («Приключения Буратино»), и видишь — отжигала святая инквизиция не по-детски, через пять сотен лет аукается.

Такой небольшой экскурс (из открытых источников много чего можно наскрести при желании). В частности, с XV по XVII век Европа была далеко не самым приятным и комфортным местом, особенно для женщин. Причиной тому был религиозный террор из-за противостояния, которое существовало между католической и протестантской церквями.

Охотники на ведьм использовали абсолютно дикие методы, чтобы проверить женщин на их приверженность нечистой силе. Некоторые из этих методов были настолько же жестоки, насколько и глупы, поскольку не оставляли шансов подозреваемым выжить. Практиковались: «Не дай ведьме заснуть», «Дыба», «Прокалывания ведьм» (с помощью толстой иглы искали на теле жертвы так называемую метку дьявола) и так далее.

Но самая любопытная метода, на мой взгляд, это — «Взвешивание ведьмы».

Дело в том, что в Голландии, в городке Аудеватер, находилась очень известная весовая палата. Сюда приезжали женщины с самых разных концов Европы, включая Германию и Венгрию, чтобы доказать свою невиновность в колдовстве.

Смысл этой затеи был очень простой. Считалось, что душа человека — это довольно тяжелая ноша. А поскольку ведьма не обладает душой, значит, она будет весить значительно меньше неповинных в колдовстве женщин.

В весовой палате было установлено несколько весов различных размеров. Женщина становилась на одну чашу весов, а на другую устанавливались чугунные противовесы. Если у взвешиваемой оказывался «правильный» вес, тогда она получала сертификат, который подтверждал ее невиновность.

Голландцы были не уникальны в своей идее, что взвешивание женщины может позволить определить, связана ли она с нечистой силой. В английском городке Эйлсбери было вполне нормальной практикой, когда женщин взвешивали на весах, используя в качестве противовеса тяжелую, в чугунном переплете Библию. И если весы оказывались не сбалансированными, тогда взвешиваемую подозреваемую объявляли колдуньей.

В других местечках Англии ведьм взвешивали, используя в качестве противовеса несколько Библий. Если прямых доказательств вины обнаружено не было, всегда можно было добавить на чашу весов еще несколько экземпляров Писания.

Да уж! Точно воскликнул бы Киса Воробьянинов.

И эти «евродемократы» сегодня рассуждают о русских «варварах», у которых даже Баба-Яга довольно-таки симпатичный персонаж, несмотря на вытворяемые пакости. Вы где-нибудь читали, чтобы эту колоритную бабку сожгли или замучили на дыбе? При этом первое четкое упоминание о ней (Бабе-Яге) встречается в 1755 году в «Российской грамматике» Михаила Ломоносова. Значит, она из древнейших злыдней, появилась, надо полагать, как раз в те времена, когда в Голландии и Англии «взвешивали» женщин, выясняя присутствие и отсутствие души.

«Крысятничество» в Европе — это давняя история. Там всегда ищут тех, кого можно бросить на амбразуру. Неважно своих или чужих, детей или женщин, главное, чтобы был «расходный материал». Тот, что можно пустить в дело под лозунгами — «за веру», «за право», «за демократию», пока сытые и дальше жируют (они же «избранные»). Украина — тому подтверждение.