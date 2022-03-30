Путин: Рад Вас видеть. Как обстоят дела в республике?

Калиматов: В целом все получается, думаю. Изначально, когда Вы говорили, акцентировали внимание на вопросе консолидации, вопросах социальных, экономического развития, даже в случае этой неладной болезни, мы смогли — зрелость показали жители республики особенно.

Те задачи, которые Вы поставили, мы к этому пошли, потому что задолженность была — 2015 год, 2017 год: детские выплаты, коммунальные, репрессированным, семь—восемь категорий. Когда нам Минфин выделил (средства), подтвердили, и у нас — ни одного рубля задолженности по социальным выплатам всех категорий. Мы закрыли это. Сейчас в этом направлении и продолжаем.

Касаемо социальных вопросов. Мы построили здание для ветеранов войны, для престарелых по программе Минтруда. Я сам туда выезжал, мы его открывали. Первый, второй этаж — все медицинские услуги, имеются в виду санаторные и курортные направленности. Очень хорошие палаты, площадь. Эту ситуацию мы выровняли. Сейчас обратились, чтобы увеличить, ещё одно здание. Если Минтруд пойдёт нам навстречу, мы хотим ещё: на всю республику нужно 80, еще на 50 бы добавить.

Хотел затронуть ковидную ситуацию. Мы ее как-то локализовали, можно сказать, купировали. Я помню, Вы рекомендовали трем—четырем регионам и конкретно нашему региону, Ингушетии, помочь с недостающими лекарствами и оборудованием.

Путин: Помогли?

Калиматов: Помогли. Ил-76 сел в Ингушетии в аэропорту. Это была большая помощь, с ним же прилетели еще бригады. То поручение, которое Вы давали... Но еще и до этого Михаил Альбертович (Мурашко) прислал по две бригады, потому что у нас изначально не было инфекционной больницы вообще, а было только отделение. Врачей, специалистов у нас не было.

Я благодарен Министерству здравоохранения, что они проводили семинары. Они у нас были по три—четыре недели, я очень благодарен. Они одевались, как положено, и входили в «красную зону», Владимир Владимирович, и проводили там семинары, на пальцах (объясняли), подтягивали наших.

Вы знаете, у нас сегодня — благодаря этой помощи, этим семинарам, которые они проводили, я с каждым из них встречался, — получилось, что у нас сложился коллектив специалистов в каждой больнице. Мы в шести больницах сделали: в Сунже, в Сунженском районе мы сделали специально для беременных, в детской больнице тоже сделали, по городу Назрань, Назрановскому району, Малгобеку.

В целом мы с этой ситуацией справляемся. Если говорить об обеспеченности, что касается специалистов, оборудования, ИВЛ, одежды, СИЗов, масок, нам очень сильно помог Минпром.

Путин: Хорошо. Я смотрю, в экономике в целом у вас стабильная ситуация. Стройка подрастает, да?

Калиматов: Вы знаете, у нас стройка подрастает, но ввиду того, что у нас малоземелье, сейчас мы выработали с правительством такую линию — поднять строительство. Но, если мы не будем строить высокоэтажные дома, многоэтажные дома, выделять индивидуально жилые земли...

Путин: Не разместить.

Калиматов: То у нас не получится. Мы сейчас запланировали и хотим это сделать: мы пришли с проблемой воды и водоотведения. Это как на Кавказе, сейчас сделали анализ. Мы довели, — у нас Дни республики были в Совете Федерации, — эти вопросы, обсуждались два дня в комитете. Минстрой, конечно, спрашивает про рост строительства, но реально, если у нас не будет водоотведения...

А там только в Магасе и Назрани, немножко в Малгобеке, и то очень устаревшие вещи. А другие — в Сунже, в Карабулаке — они вообще их не имеют. То есть если не сделать эти вещи... Понимаете?

Путин: Есть еще одна проблема, она носит социальный характер. Это отсутствие нужного количества образовательных и дошкольных учреждений и школ. Пока все-таки проблема полностью не решена: еще очень много ребятишек занимаются во вторую и третью смену.

Калиматов: Владимир Владимирович, Вы абсолютно правы. И вот мы сдаем около 20 школ и девяти детских садов, и до 2030 года нам еще нужно очень много.

У нас рождаемость большая. Нам помогает Министерство просвещения. Мы постоянно в контакте с Сергеем Сергеевичем (Кравцовым) и с «Сириусом», потому что мы нашли помещение в одной школе, чтобы мы могли развить эту ситуацию.

На сегодняшний день, понимаете, есть еще вопрос малоземелья, а оно тоже играет роль: приходится выносить их (объекты) за пределы — не приходится, а просто некуда их ставить. Там ситуация возникает следующая: когда вы выносите их, они удорожаются, надо проводить коммуникации, инфраструктуру подтягивать, дорогу делать, а бюджет определяется по объекту. Предполагается, что (все) рядом: там закрутил, сюда подключил...

Путин: Инфраструктура рядом.

Калиматов: Да. В этой части, конечно, сложности есть, но нам идут навстречу. Мы все эти вопросы обсуждали и с Михаилом Владимировичем (Мишустиным), и с Трутневым, и с Новаком. Мы работаем, чтобы в этой части нам как-то помогли.

Путин: Надо иметь в виду специфику региона. Вот и все.

Калиматов: В некоторых ситуациях, я так понимаю, специфика... Не хочу (ничего) сказать, но калькой, накладкой нельзя.

Путин: Да, согласен. Давайте поподробнее поговорим еще.

Пресс-служба Президента России